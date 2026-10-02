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San Juan lideró el ranking del calor en medio del alerta naranja

La provincia llegó a los 28°C a las 16 y encabezó el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. Con el avance del Zonda, la marca trepó luego hasta los 31°C y se esperan ráfagas de hasta 90 km/h durante la noche.

El viento Zonda se hizo sentir con fuerza durante la tarde de este viernes en San Juan, en una jornada marcada por el alerta naranja y un dato que llamó la atención: la provincia quedó al frente del ranking nacional de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 16 horas, San Juan registraba 28°C y apenas 23% de humedad, una combinación propia de las condiciones generadas por el ingreso del viento Zonda. En las horas posteriores, la temperatura continuó en ascenso y llegó a los 31°C.

El ranking del SMN ubicó en segundo lugar a Santiago del Estero, con 27,9°C, mientras que la localidad mendocina de San Martín registró 26,7°C.

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El calor fue uno de los efectos más visibles del fenómeno durante la tarde, aunque el principal foco de atención está puesto en la intensidad que puede alcanzar el viento durante la noche.

El momento más fuerte llegará durante la noche

De acuerdo con las previsiones del SMN, las ráfagas más intensas se esperan durante la noche de este viernes, con velocidades que podrían ubicarse entre 75 y 90 km/h en sectores urbanos y llanos.

En la zona cordillerana, en tanto, el viento podría superar los 100 km/h. El Zonda puede provocar además una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

La situación llevó a las autoridades provinciales a disponer la suspensión de las clases presenciales desde las 13 horas, en todos los niveles, turnos y modalidades. Además, las condiciones meteorológicas obligaron a postergar una de las pruebas previstas en el concurso de ingreso al Poder Judicial.

El alerta seguirá durante el sábado

El episodio no terminará con la jornada del viernes. Según la actualización del SMN, el alerta continuará durante el sábado 3 de octubre para sectores de la precordillera.

La advertencia alcanza a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda.

Para esas zonas se mantiene un alerta amarillo por viento Zonda, con velocidades estimadas de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El SMN utiliza distintos niveles de advertencia de acuerdo con la intensidad prevista. En el nivel naranja, como el que alcanzó San Juan durante este viernes, las velocidades pueden ubicarse entre 40 y 60 km/h, con ráfagas superiores a los 90 km/h.

Así, la tarde dejó una postal particular: Zonda, baja humedad y una temperatura que llevó a San Juan a encabezar el ranking nacional del calor, mientras el foco de las autoridades permanece puesto en las fuertes ráfagas previstas para las próximas horas.

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