Antes del Mundial, Argentina juega un cuadrangular interesante en el Cantoni

Cuándo y cómo juega Argentina

El lunes 5 de octubre, la primera jornada arranca a las 19:30 con Italia vs. Angola. A las 21:30 es el turno de Argentina, que se medirá ante Chile. El miércoles 7 repite la dinámica: a las 19:30 Angola vs. Chile y a las 21:30 el plato fuerte, Argentina vs. Italia.

Entradas y precios

Las localidades ya están disponibles a través de la plataforma Autoentrada y también se podrán adquirir en la boletería del estadio cada día de partido. Los precios son $5.000 para las generales y $12.000 para las plateas. Los menores de 6 años no pagan y las personas con discapacidad ingresan gratis al sector General.

Para San Juan, que tiene una historia profunda con este deporte, el cuadrangular representa la oportunidad de ver en acción a la Selección y a tres potencias mundiales antes de uno de los torneos más importantes del calendario internacional.