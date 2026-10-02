El Estadio Aldo Cantoni vuelve a ser escenario de hockey sobre patines de primer nivel. La Selección Argentina Senior masculina llegó a San Juan para disputar un cuadrangular internacional amistoso que reunirá a cuatro potencias mundiales de la disciplina: Argentina, Italia, Chile y Angola.
Antes del Mundial, Argentina juega un cuadrangular interesante en el Cantoni
La Selección Argentina Senior de hockey sobre patines ya está en San Juan y jugará un cuadrangular internacional en el Estadio Aldo Cantoni el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, como preparación final para los World Skate Games Asunción 2026. También participan Italia, Chile y Angola.