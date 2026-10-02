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Antes del Mundial, Argentina juega un cuadrangular interesante en el Cantoni

La Selección Argentina Senior de hockey sobre patines ya está en San Juan y jugará un cuadrangular internacional en el Estadio Aldo Cantoni el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, como preparación final para los World Skate Games Asunción 2026. También participan Italia, Chile y Angola.

El Estadio Aldo Cantoni vuelve a ser escenario de hockey sobre patines de primer nivel. La Selección Argentina Senior masculina llegó a San Juan para disputar un cuadrangular internacional amistoso que reunirá a cuatro potencias mundiales de la disciplina: Argentina, Italia, Chile y Angola.

Los partidos se jugarán el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con entrada paga y dos funciones por noche.

El equipo dirigido por José Luis "Negro" Páez llegó al territorio provincial después de una exigente puesta a punto en Portugal y ya entrena en el mítico parqué sanjuanino. El objetivo es claro: llegar afilado al debut mundialista previsto para el 10 de octubre en los World Skate Games de Asunción, Paraguay.

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Cuándo y cómo juega Argentina

El lunes 5 de octubre, la primera jornada arranca a las 19:30 con Italia vs. Angola. A las 21:30 es el turno de Argentina, que se medirá ante Chile. El miércoles 7 repite la dinámica: a las 19:30 Angola vs. Chile y a las 21:30 el plato fuerte, Argentina vs. Italia.

Entradas y precios

Las localidades ya están disponibles a través de la plataforma Autoentrada y también se podrán adquirir en la boletería del estadio cada día de partido. Los precios son $5.000 para las generales y $12.000 para las plateas. Los menores de 6 años no pagan y las personas con discapacidad ingresan gratis al sector General.

Para San Juan, que tiene una historia profunda con este deporte, el cuadrangular representa la oportunidad de ver en acción a la Selección y a tres potencias mundiales antes de uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

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