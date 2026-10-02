Finalmente, Burkina Faso viaja a la Argentina y será rival de la Selección

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) explicó en un comunicado que la demora se debió a la “cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado” y que ello obligó a reorganizar el itinerario. La FBF añadió que el ministerio de Deportes, la federación y la embajada se movilizaron para encontrar una solución y que el presidente de la federación, la ministra de Deportes y el embajador en Marruecos se comprometieron personalmente a garantizar la llegada de la delegación “lo antes posible”.

Burkina Faso llega al Monumental tras la goleada 4-0 a Bolivia en Córdoba y con resultados dispares en la clasificatoria africana: empató 1-1 con Benín el 25 de septiembre y venció 1-0 a la República Centroafricana en la doble fecha rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027.

El equipo, dirigido por el francés (naturalizado comorense) Amir Abdou, cuenta con nombres de peso en su nómina, entre ellos el arquero y capitán Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise), el defensor Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Issa Kaboré (Wrexham) y el atacante Ousseni Bouda (San Jose Earthquakes).

El partido se disputará en el Estadio Monumental con un aforo reducido al 50%, medida que también regía para el encuentro anterior en el Mario Kempes de Córdoba por una sanción impuesta por FIFA. Mientras Burkina Faso terminaba de reorganizar su viaje, la delegación de Benín ya se encontraba en la ciudad: varios jugadores compartieron este viernes imágenes desde el hotel céntrico donde se hospedan.

En paralelo a estos movimientos, Lionel Messi aterrizó en la Argentina este viernes por la mañana y viajó a Rosario con su familia; la Pulga tiene previsto despedirse oficialmente de la selección el martes 6 de octubre en el Monumental, en lo que será su 208ª presentación con la camiseta albiceleste. Ese partido, ante Benín, fue incluido por el cuerpo técnico como parte del esquema de amistosos de la Fecha FIFA.

La organización del amistoso ante Burkina Faso quedó así cerrada de forma apretada: resta confirmar los últimos detalles operativos tras el arribo del equipo africano y la AFA deberá resolver los tiempos logísticos para que el encuentro se juegue con normalidad pese al arribo a último momento de la delegación visitante