El feminicida de Chimbas mató al perro de la víctima previo a quitarse la vida

La pericia despejó definitivamente la duda que había quedado abierta desde el hallazgo: si el animal había sido atacado intencionalmente o había consumido la sustancia de manera accidental. La respuesta fue la primera.

Con este dato, la investigación de la UFI Delitos Especiales logró reconstruir la secuencia completa de lo que ocurrió dentro de esa vivienda. Fanny Figueroa fue asesinada con un arma blanca. Las primeras pericias habían establecido que su muerte se produjo varios días antes de que los cuerpos fueran descubiertos.

Maldonado permaneció en la vivienda y tiempo después envenenó a la caniche, la mascota de su pareja, antes de consumir él mismo la sustancia que terminó con su vida.

Tres muertes en la misma vivienda. Una mujer, su agresor y el animal que ella quería.

Fanny Figueroa y Daniel Maldonado eran oriundos de Buenos Aires y mantenían un perfil reservado en el barrio. Vecinos y allegados los describieron como una pareja tranquila. Fue precisamente ese silencio lo que retrasó el descubrimiento: un saludo de cumpleaños que nunca llegó alertó a la familia de Fanny, que dio aviso y motivó el ingreso policial a la vivienda.