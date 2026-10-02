La IA y las finanzas: para qué la usan los argentinos y qué les preocupa

El uso de inteligencia artificial para administrar las finanzas

La seguridad aparece como uno de los principales puntos a considerar ante el avance de estas herramientas. Según el relevamiento, el 75% señaló la protección de los datos como el principal factor que tiene en cuenta al momento de incorporar inteligencia artificial a su vida financiera.

En este contexto, Mercado Pago relanzó Mago, su asistente personal basado en inteligencia artificial, con nuevas funciones destinadas a realizar diferentes operaciones desde una misma conversación dentro de la aplicación.

La herramienta permite analizar los consumos y clasificarlos por categorías, consultar las fechas de cierre y vencimiento de la tarjeta de crédito y realizar pagos totales o parciales. También permite configurar recordatorios de vencimientos y saldos, consultar beneficios disponibles y establecer alertas ante variaciones del dólar MEP.

Para comerciantes, incorpora la posibilidad de programar pagos recurrentes a proveedores y realizar múltiples transferencias a distintos destinatarios. Las consultas pueden hacerse mediante texto, imágenes, documentos o voz. Según la compañía, las operaciones sensibles requieren la confirmación del usuario antes de concretarse.

Otra de las funciones está relacionada con la detección de posibles estafas y fraudes. Ante un mensaje, una llamada o un correo electrónico sospechoso, el usuario puede realizar una consulta para verificar si corresponde a un contacto oficial de Mercado Pago o podría tratarse de un intento de fraude.

“Mago es capaz de ordenar, anticipar y resolver problemas reales de nuestros clientes. No es solo un canal de consulta, sino un asistente personal que simplifica la gestión diaria de las finanzas”, señaló Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina.

El ejecutivo sostuvo además que los resultados de la encuesta muestran que todavía existe margen para ampliar el uso de estas tecnologías en la administración del dinero y que la actualización del asistente apunta a acompañar ese proceso.