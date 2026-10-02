Una empresa albardonera se quedó con la concesión del Gran Hotel Provincial

Según se informó oficialmente, el proceso y la aceptación de las ofertas se realizaron de acuerdo con el marco legal vigente.

La nueva concesión tendrá una duración de 20 años y contempla una serie de obras y mejoras para poner nuevamente en funcionamiento al establecimiento.

El Gran Hotel Provincial permanece cerrado desde junio de 2025, luego de once años de actividad ininterrumpida y tras la finalización de la concesión anterior, vinculada al Grupo América.

Ahora, el objetivo del Gobierno provincial es completar los trámites administrativos y avanzar con el acondicionamiento del edificio para que pueda reabrir sus puertas antes de la próxima Fiesta Nacional del Sol, prevista para fines de noviembre.

El pliego de la nueva concesión establece además que el establecimiento deberá alcanzar la categoría de tres estrellas superior. El proyecto incluye intervenciones en sus 101 habitaciones, además de trabajos en los espacios comunes.

Una nueva etapa para el histórico hotel

Con la adjudicación de la nueva concesión, el Gobierno de San Juan busca poner nuevamente en actividad uno de los establecimientos hoteleros emblemáticos de la provincia y avanzar en la recuperación de un inmueble de gran relevancia para la actividad turística y hotelera local.

El próximo paso será la ejecución de las obras y adecuaciones previstas en el contrato, mientras se completan las instancias administrativas necesarias para concretar la reapertura.