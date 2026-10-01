Máximo Kirchner pasó por San Juan y se reunió con el peronismo local

La visita se inscribe en la recorrida que Kirchner viene realizando por distintas provincias y tiene como uno de sus ejes la situación económica del interior, las economías regionales, la industria y el empleo.

La primera actividad tuvo lugar en Albardón, donde se desarrolló el encuentro “Democracia, interior y participación”.

El debate estuvo centrado en el impacto de las políticas económicas nacionales sobre las provincias y en la construcción de una agenda común dentro del peronismo. También aparece como telón de fondo la discusión sobre cómo ordenar al espacio de cara a las elecciones de 2027.

En ese marco, uno de los temas que atraviesa las conversaciones es el futuro de las elecciones primarias y los mecanismos que podría utilizar el PJ para definir candidaturas. Uñac viene planteando la necesidad de fortalecer la participación del interior en las decisiones nacionales y de avanzar en acuerdos dentro del justicialismo.

La actividad con mayor presencia de dirigentes sanjuaninos fue las 18, en la sede del Partido Justicialista, bajo el nombre “La Argentina que viene”.

Con la participación de Uñac, la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino, además de intendentes, legisladores nacionales, presidentes de juntas departamentales y dirigentes partidarios.

La convocatoria buscó reunir a distintos sectores del peronismo provincial y no quedar limitada a una actividad de La Cámpora.

Para el PJ sanjuanino, la visita se da en un momento de discusión sobre su estrategia política y la renovación de dirigentes de cara a 2027. La presencia de un dirigente nacional como Kirchner suma otro escenario a ese debate.

El arribo de Kirchner a San Juan estuvo precedido por un episodio ocurrido durante su traslado desde Buenos Aires. Este miércoles, en Justo Daract, San Luis, el vehículo Honda CR-V en el que viajaba fue demorado durante un control policial porque registraba un pedido judicial de secuestro relacionado con la causa Hotesur.

Tras las verificaciones, el vehículo quedó retenido y Kirchner continuó su viaje hacia San Juan.