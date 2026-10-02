Pronostican una fuerte recuperación del Río San Juan para la próxima temporada

El pronóstico fue elaborado por el ingeniero Oscar Dölling, director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, y presentado durante una charla técnica realizada en el marco de la Expo Innova Cuyo, en Pocito.

El modelo establece un escenario máximo probable de 1.817 Hm³ y uno mínimo de 1.489 Hm³. De esta manera, aunque las estimaciones son favorables, el volumen esperado queda lejos de los 4.000 Hm³ que habían comenzado a circular en redes sociales durante las últimas semanas.

Para realizar la proyección, el equipo universitario combinó los registros de la estación de aforos del kilómetro 101 con información obtenida a través de imágenes satelitales del sensor MODIS de la NASA.

Cuándo llegará el mayor caudal

El comportamiento del río estará fuertemente condicionado por el proceso de deshielo en la cordillera. Según la estimación, en octubre el caudal medio será de 51,1 m³/s, mientras que en noviembre ascenderá a 70,6 m³/s.

El mayor registro se produciría en diciembre, con 78,3 m³/s, cuando el deshielo alcance su mayor intensidad.

Luego comenzaría un descenso progresivo. Para enero de 2027 se proyectan 75,5 m³/s, mientras que en febrero el promedio estimado será de 63,3 m³/s. Hacia agosto, el caudal podría ubicarse en torno a los 38 m³/s.

Qué puede pasar con los diques

El aumento de los aportes tendría un impacto directo sobre la disponibilidad de agua en la provincia. Si se cumple el escenario máximo de 1.817 Hm³, el estudio estima que los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullum podrían alcanzar el llenado completo.

La mayor disponibilidad también permitiría mejorar las condiciones para el abastecimiento poblacional, la generación hidroeléctrica y el riego destinado a la producción agrícola.

El informe también contempla la posible incidencia del fenómeno El Niño, que podría favorecer la presencia de lluvias estivales y episodios de granizo en sectores cordilleranos.

De todos modos, el estudio de la UNSJ todavía no constituye el pronóstico hídrico oficial de la provincia. San Juan espera el informe que elabora el Departamento de Hidráulica, cuyo reporte definitivo está previsto para la segunda quincena de octubre.

Hasta entonces, la estimación universitaria marca un escenario considerablemente más favorable que el de la temporada anterior: el Río San Juan podría aportar más del doble de agua durante el próximo ciclo y alcanzar un volumen medio de 1.653 Hm³.