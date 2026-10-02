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Tres aumentos en menos de una semana: cuánto cuesta cargar combustible

Los surtidores volvieron a actualizar sus valores este jueves 1 de octubre. Desde el sábado hubo tres modificaciones y llenar un tanque de 50 litros ya supera los $115.000 en algunos casos.

Los automovilistas sanjuaninos comenzaron octubre con nuevos precios en los surtidores, después de una nueva actualización aplicada este jueves 1 de octubre. La particularidad es que los combustibles aumentaron tres veces en menos de una semana, pese a que el Gobierno nacional postergó hasta noviembre la actualización pendiente de los impuestos sobre los combustibles.

En este escenario, los valores de referencia quedaron en $2.508 para la Infinia, $2.309 para la Súper, $2.687 para la Infinia Diesel y $2.477 para el Diesel 500.

La serie de aumentos comenzó el sábado 26 de septiembre. En ese momento, la Infinia costaba $2.498 por litro y la Súper $2.298. La Infinia Diesel se ubicaba en $2.655 y el Diesel 500 en $2.424. El martes 29 hubo una nueva modificación: la Infinia pasó a $2.504, la Súper a $2.305, la Infinia Diesel a $2.676 y el Diesel 500 a $2.445.

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Este jueves llegó el tercer movimiento. La Infinia aumentó otros $4 y quedó en $2.508, mientras que la Súper pasó a $2.309. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel llegó a $2.687 y el Diesel 500 alcanzó los $2.477.

Si se toma como referencia el precio del sábado 26 y se lo compara con el de este jueves, la Infinia acumuló $10 más por litro, mientras que la Súper aumentó $11. La diferencia fue mayor en el gasoil. La Infinia Diesel subió $32 por litro y el Diesel 500 tuvo un incremento acumulado de $53.

Así, para una carga de 50 litros, los valores actuales representan:

  • Infinia: $125.400
  • Súper: $115.450
  • Infinia Diesel: $134.350
  • Diesel 500: $123.850

Las nuevas subas se produjeron mientras el Gobierno nacional decidió postergar hasta noviembre la actualización pendiente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 1126/2026, publicado en el Boletín Oficial el miércoles 30 de septiembre. La postergación alcanza incrementos correspondientes a períodos de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

La medida evita que esos ajustes tributarios se trasladen de manera inmediata al precio final. Sin embargo, las petroleras igualmente modificaron los valores de venta durante los últimos días.

A esto se suma el contexto internacional del mercado petrolero y las variaciones en el precio de la energía, en un escenario marcado también por las tensiones en Medio Oriente.

De esta manera, los impuestos pendientes tendrán que esperar hasta noviembre, pero los precios en los surtidores sanjuaninos ya volvieron a moverse y dejaron un nuevo costo para quienes necesitan cargar nafta o gasoil.

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