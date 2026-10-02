Tres aumentos en menos de una semana: cuánto cuesta cargar combustible

Este jueves llegó el tercer movimiento. La Infinia aumentó otros $4 y quedó en $2.508, mientras que la Súper pasó a $2.309. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel llegó a $2.687 y el Diesel 500 alcanzó los $2.477.

Si se toma como referencia el precio del sábado 26 y se lo compara con el de este jueves, la Infinia acumuló $10 más por litro, mientras que la Súper aumentó $11. La diferencia fue mayor en el gasoil. La Infinia Diesel subió $32 por litro y el Diesel 500 tuvo un incremento acumulado de $53.

Así, para una carga de 50 litros, los valores actuales representan:

Infinia: $125.400

$125.400 Súper: $115.450

$115.450 Infinia Diesel: $134.350

$134.350 Diesel 500: $123.850

Las nuevas subas se produjeron mientras el Gobierno nacional decidió postergar hasta noviembre la actualización pendiente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono.

La decisión fue establecida mediante el Decreto 1126/2026, publicado en el Boletín Oficial el miércoles 30 de septiembre. La postergación alcanza incrementos correspondientes a períodos de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

La medida evita que esos ajustes tributarios se trasladen de manera inmediata al precio final. Sin embargo, las petroleras igualmente modificaron los valores de venta durante los últimos días.

A esto se suma el contexto internacional del mercado petrolero y las variaciones en el precio de la energía, en un escenario marcado también por las tensiones en Medio Oriente.

De esta manera, los impuestos pendientes tendrán que esperar hasta noviembre, pero los precios en los surtidores sanjuaninos ya volvieron a moverse y dejaron un nuevo costo para quienes necesitan cargar nafta o gasoil.