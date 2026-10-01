El reconocido licenciado Gabriel Rolón regresa a la provincia de San Juan con su aclamada propuesta teatral "Palabra plena", y la respuesta del público local fue inmediata. Tras agotar en tiempo récord las localidades de su primera presentación, la producción confirmó la apertura de una nueva función para el próximo 8 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Sarmiento.
Éxito total de Gabriel Rolón en San Juan: agotó entradas y agrega nueva función
Debido a la alta demanda de entradas, el reconocido psicólogo y escritor presentará su exitosa obra "Palabra plena" el próximo 8 de octubre a las 19:30 horas. Una propuesta teatral reflexiva que invita a pensar sobre la comunicación, el amor y la angustia.