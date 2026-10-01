Éxito total de Gabriel Rolón en San Juan: agotó entradas y agrega nueva función

La obra propone una profunda reflexión sobre la condición humana y el valor del lenguaje en la vida cotidiana. Según expresa la gacetilla oficial del espectáculo, la trama parte de la premisa de que "somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras", desafiando a los espectadores a salir del hablar por hablar y comprometerse con la palabra propia, aquella que nos define y nos modifica.

A través de un recorrido que transita por conceptos fundamentales como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo, Rolón aborda la palabra como una herramienta de comunicación pero también de conflicto y abismo. El espectáculo promete una experiencia atrapante para el público sanjuanino, combinando la psicología y el teatro en un espacio de introspección única sobre el escenario del emblemático recinto cultural de la provincia.