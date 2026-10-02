Graban a una mujer quemando hojas en plena alerta por viento Zonda

“Un fuego que parece controlado puede no estarlo”

Moya advirtió sobre el riesgo de realizar este tipo de quemas durante jornadas con viento. Explicó que una persona puede creer que tiene las llamas bajo control, pero que “no tiene conocimiento de cómo afecta la llama” cuando intervienen las ráfagas.

En ese sentido, remarcó que incluso permanecer junto al fuego con un balde de agua no garantiza que la situación esté controlada, ya que un cambio repentino en la intensidad o dirección del viento puede provocar que las llamas y las brasas se propaguen rápidamente.

Según explicó el bombero, el viento se esperaba con mayor intensidad alrededor de las 16, por lo que el riesgo de propagación podía incrementarse durante la tarde.

El pedido de las autoridades

Ante el escenario meteorológico, las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas.

El pedido alcanza especialmente a la quema de pastizales, hojas, ramas, basura y cualquier otro tipo de vegetación. Las ráfagas pueden transportar brasas y hacer que un foco aparentemente pequeño se convierta rápidamente en un incendio de mayores dimensiones.

Desde la Policía Ecológica de San Juan remarcaron la importancia de no encender fuego durante las jornadas con viento Zonda debido al elevado riesgo de propagación de las llamas.

El video registrado en calle Alfonso XII vuelve a encender la advertencia: en condiciones de viento fuerte, lo que comienza como una pequeña quema puede convertirse en pocos minutos en un incendio fuera de control.