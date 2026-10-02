Dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este viernes

Cómo cerraron las otras cotizaciones

En el mercado oficial, el dólar minorista del Banco Nación terminó la jornada en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en torno a $1.524,50. Entre los dólares financieros, el MEP cerró cerca de los $1.552,44, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1.621,55.

Por su parte, el dólar tarjeta terminó en $2.008,50, mientras que el dólar cripto se movió en torno a los $1.615-$1.620, según la plataforma y el momento de la jornada.

Así, el mercado cambiario cerró la primera semana de octubre con una diferencia marcada entre las cotizaciones: mientras el blue en San Juan alcanzó los $1.575 para la venta, en el mercado nacional terminó en $1.555, y los dólares financieros continuaron por encima de ambas referencias.