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Dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este viernes

El paralelo cerró este viernes a $1.575 para la venta y $1.515 para la compra en San Juan. A nivel nacional, el blue se ubicó en $1.555 para la venta.

El dólar blue cerró la semana en San Juan a $1.575 para la venta y $1.515 para la compra, según la cotización registrada este viernes en el mercado paralelo local.

De esta manera, el billete estadounidense terminó $20 por encima del valor de venta que había marcado el jueves, cuando había cerrado en $1.555 para la venta y $1.515 para la compra.

La referencia local se ubicó por encima de la cotización registrada en la city porteña. A nivel nacional, el dólar blue cerró este viernes en torno a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, según los relevamientos publicados durante la jornada.

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Cómo cerraron las otras cotizaciones

En el mercado oficial, el dólar minorista del Banco Nación terminó la jornada en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en torno a $1.524,50. Entre los dólares financieros, el MEP cerró cerca de los $1.552,44, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1.621,55.

Por su parte, el dólar tarjeta terminó en $2.008,50, mientras que el dólar cripto se movió en torno a los $1.615-$1.620, según la plataforma y el momento de la jornada.

Así, el mercado cambiario cerró la primera semana de octubre con una diferencia marcada entre las cotizaciones: mientras el blue en San Juan alcanzó los $1.575 para la venta, en el mercado nacional terminó en $1.555, y los dólares financieros continuaron por encima de ambas referencias.

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