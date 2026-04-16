Aunque a nivel nacional el panorama educativo es crítico —con alumnos que pierden hasta 30 días de clases al año—, San Juan se posiciona como una de las provincias con mejores niveles de presencialidad. Según el último informe de Argentinos por la Educación, la provincia registra una de las tasas de ausentismo más bajas de Argentina, solo superada por Santiago del Estero.
San Juan, entre las de mejor asistencia, pero el ausentismo creció 6 puntos
Un informe nacional ubica a la provincia como la segunda con menos faltas del país. Sin embargo, advierten que el "goteo" de días perdidos sigue siendo un riesgo para el aprendizaje.