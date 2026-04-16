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San Juan, entre las de mejor asistencia, pero el ausentismo creció 6 puntos

Un informe nacional ubica a la provincia como la segunda con menos faltas del país. Sin embargo, advierten que el "goteo" de días perdidos sigue siendo un riesgo para el aprendizaje.

Aunque a nivel nacional el panorama educativo es crítico —con alumnos que pierden hasta 30 días de clases al año—, San Juan se posiciona como una de las provincias con mejores niveles de presencialidad. Según el último informe de Argentinos por la Educación, la provincia registra una de las tasas de ausentismo más bajas de Argentina, solo superada por Santiago del Estero.

Los números de San Juan

El estudio revela que, mientras en provincias como Buenos Aires el 66% de los alumnos falta 15 días o más, en San Juan ese número baja al 29%. Esto sitúa a la provincia 22 puntos por debajo de la media nacional.

En detalle, el comportamiento de los alumnos sanjuaninos muestra que:

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  • El 21% falta menos de 5 veces al año.

  • El 47% falta entre 5 y 14 veces.

  • Solo un 3% llega al extremo crítico de faltar más de 30 días.

Colegios privados complicados.

La señal de alerta: el crecimiento post-pandemia

Pese a los buenos indicadores comparativos, el informe enciende una luz amarilla para las autoridades locales. En 2022, el porcentaje de alumnos sanjuaninos con 15 o más faltas era del 23%, mientras que en 2024 subió al 29%.

Este incremento de 6 puntos en solo dos años demuestra que San Juan no es ajena a la tendencia nacional de "flexibilización" de la asistencia, un fenómeno que los expertos asocian a problemas de salud, desmotivación (el famoso "no tengo ganas") y barreras de acceso como el clima o el transporte.

El "año perdido" sigue siendo un riesgo

Aunque San Juan esté mejor que otras jurisdicciones, el informe advierte que el impacto del tiempo perdido es acumulativo. A nivel país, el "goteo" de inasistencias, sumado a paros y problemas de infraestructura, puede hacer que un chico termine la primaria habiendo perdido el equivalente a un año escolar completo (195 días).

Para los especialistas, el desafío para San Juan es doble: mantener su liderazgo en asistencia y, al mismo tiempo, implementar sistemas de datos nominales que permitan saber exactamente quién falta y por qué, para evitar que ese 29% de alumnos que "falta seguido" termine abandonando el sistema.

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