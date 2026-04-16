San Juan, entre las de mejor asistencia, pero el ausentismo creció 6 puntos

El 21% falta menos de 5 veces al año.

El 47% falta entre 5 y 14 veces.

Solo un 3% llega al extremo crítico de faltar más de 30 días.

Colegios privados complicados.

La señal de alerta: el crecimiento post-pandemia

Pese a los buenos indicadores comparativos, el informe enciende una luz amarilla para las autoridades locales. En 2022, el porcentaje de alumnos sanjuaninos con 15 o más faltas era del 23%, mientras que en 2024 subió al 29%.

Este incremento de 6 puntos en solo dos años demuestra que San Juan no es ajena a la tendencia nacional de "flexibilización" de la asistencia, un fenómeno que los expertos asocian a problemas de salud, desmotivación (el famoso "no tengo ganas") y barreras de acceso como el clima o el transporte.

El "año perdido" sigue siendo un riesgo

Aunque San Juan esté mejor que otras jurisdicciones, el informe advierte que el impacto del tiempo perdido es acumulativo. A nivel país, el "goteo" de inasistencias, sumado a paros y problemas de infraestructura, puede hacer que un chico termine la primaria habiendo perdido el equivalente a un año escolar completo (195 días).

Para los especialistas, el desafío para San Juan es doble: mantener su liderazgo en asistencia y, al mismo tiempo, implementar sistemas de datos nominales que permitan saber exactamente quién falta y por qué, para evitar que ese 29% de alumnos que "falta seguido" termine abandonando el sistema.