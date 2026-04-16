Placa de nominación explosiva en Gran Hermano

Una vez que todos pasaron por el confesionario, la placa quedó conformada con nueve nominados: La Maciel (11), Tamara Paganini (10), Danelik Galazan (10), Eduardo Carrera (9), Nazareno Pompei (6), Yipio (4) y Brian Sarmiento (4), además de los fulminados.

Cómo nominaron los jugadores de Gran Hermano

La nueva gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó una placa cargada de estrategias, votos repartidos y sorpresas dentro del confesionario. Con cada participante definiendo sus puntos, el juego volvió a mostrar alianzas y movimientos tácticos que terminaron de armar una de las placas más variadas de la semana.

Fabio fue el primero en nominar y le dio 2 puntos a La Maciel y 1 a Yipio. En la misma línea, Pincoya repartió sus votos con 2 a Danelik y 1 a Brian, mientras que Luana apuntó 2 a La Maciel y 1 a Nazareno.

Por su parte, Daniela de Lucía votó 2 a Eduardo y 1 a Tamara, y Emanuel coincidió parcialmente al darle 2 a Danelik y 1 a La Maciel. En tanto, Brian utilizó la espontánea, otorgando 3 puntos a Yipio y 2 a Pincoya.

Eduardo votó 2 a La Maciel y 1 a Nazareno, mientras que Manuel fue uno de los más duros de la gala con 3 a Tamara, 2 a Danelik y 1 a Eduardo. A su vez, Danelik respondió con 2 a Manu y 1 a La Maciel.

Paganini votó 2 a Nazareno y 1 a La Maciel, mientras que Juanicar, con inmunidad parcial en su estrategia, sumó 3 a Tamara y 2 a Eduardo. Por su parte, La Maciel devolvió la jugada con 2 a Brian y 1 a Danelik.

Lolo Poggio votó 2 a Tamara y 1 a Danelik, mientras que Titi apuntó 2 a Nazareno y 1 a Danelik. A su vez, Yipio votó 2 a Eduardo y 1 a Brian.

Finalmente, Yanina Zilli eligió 2 a La Maciel y 1 a Tamara, mientras que Nazareno cerró la ronda con 2 a Eduardo y 1 a Danelik, terminando de definir una placa atravesada por tensiones internas.