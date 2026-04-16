En una acción conjunta que involucra a las cinco Facultades, la Escuela Universitaria y los tres Institutos Preuniversitarios, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) elevó un reclamo formal ante la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. El documento fue redactado durante la jornada de visibilización organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional ante el fuerte desfinanciamiento que sufre la educación pública.
De los preuniversitarios a las facultades: el reclamo de la UNSJ a Pettovello
En la jornada nacional “La Universidad no se apaga”, estudiantes, docentes y autoridades de la UNSJ exigieron a la Ministra de Capital Humano el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.