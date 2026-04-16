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De los preuniversitarios a las facultades: el reclamo de la UNSJ a Pettovello

En la jornada nacional “La Universidad no se apaga”, estudiantes, docentes y autoridades de la UNSJ exigieron a la Ministra de Capital Humano el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

En una acción conjunta que involucra a las cinco Facultades, la Escuela Universitaria y los tres Institutos Preuniversitarios, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) elevó un reclamo formal ante la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. El documento fue redactado durante la jornada de visibilización organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional ante el fuerte desfinanciamiento que sufre la educación pública.

La misiva expresa la unión de todos los estamentos en una "profunda y compartida preocupación" por la realidad presupuestaria. El texto hace especial énfasis en la situación de los docentes y nodocentes, señalando que la insuficiencia de los salarios deteriora las condiciones de enseñanza y pone en tensión el derecho a una educación de calidad.

El pedido de cumplimiento de la ley

El eje central del reclamo es la exigencia del cumplimiento de la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento Universitario). En su primer artículo, dicha normativa establece que el Estado Nacional debe garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio.

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"Es impostergable el cumplimiento de la Ley para tener previsibilidad y asegurar el funcionamiento pleno de nuestra Universidad", reza el texto enviado a la cartera que conduce Pettovello.

Involucramiento de las familias

Un punto destacado de la carta es el respaldo de los padres y madres de los estudiantes, quienes junto a las organizaciones sindicales y graduados, firman el pedido. La comunidad advierte que no se trata de situaciones hipotéticas, sino de realidades que afectan el presente y el futuro de quienes sostienen la educación pública.

Finalmente, la nota solicita respuestas concretas de manera urgente, bajo la premisa de que "cuando la educación pública se debilita, no es solo una institución la que se ve afectada, sino el conjunto de la sociedad".

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