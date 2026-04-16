De los preuniversitarios a las facultades: el reclamo de la UNSJ a Pettovello

La misiva expresa la unión de todos los estamentos en una "profunda y compartida preocupación" por la realidad presupuestaria. El texto hace especial énfasis en la situación de los docentes y nodocentes, señalando que la insuficiencia de los salarios deteriora las condiciones de enseñanza y pone en tensión el derecho a una educación de calidad.

El pedido de cumplimiento de la ley

El eje central del reclamo es la exigencia del cumplimiento de la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento Universitario). En su primer artículo, dicha normativa establece que el Estado Nacional debe garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio.