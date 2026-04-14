En medio de un conflicto que impacta en todo el país, en San Juan la atención de PAMI se mantiene con normalidad. Los médicos de cabecera resolvieron no adherir al paro nacional de 72 horas impulsado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), aunque dejaron en claro que la situación del sector es crítica y se mantienen en estado de alerta.
Sin paro en San Juan: médicos del PAMI priorizan a jubilados, pero reclaman
Mientras rige un paro nacional de 72 horas, en San Juan los médicos de cabecera decidieron no adherir para no afectar a los afiliados, aunque advierten un fuerte deterioro en sus condiciones.