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Sin paro en San Juan: médicos del PAMI priorizan a jubilados, pero reclaman

Mientras rige un paro nacional de 72 horas, en San Juan los médicos de cabecera decidieron no adherir para no afectar a los afiliados, aunque advierten un fuerte deterioro en sus condiciones.

En medio de un conflicto que impacta en todo el país, en San Juan la atención de PAMI se mantiene con normalidad. Los médicos de cabecera resolvieron no adherir al paro nacional de 72 horas impulsado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), aunque dejaron en claro que la situación del sector es crítica y se mantienen en estado de alerta.

La medida de fuerza responde al rechazo de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos a los profesionales. Según denuncian desde el gremio, la nueva normativa implica un recorte de ingresos, ya que fija una cápita de $2.100 por afiliado como único pago y elimina otros conceptos que permitían sostener la actividad, como el reconocimiento por consulta presencial.

En la provincia, sin embargo, primó otro criterio. El presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan, Miguel Coria, explicó que, aunque comparten el reclamo, optaron por no interrumpir el servicio. “No estamos nucleados en el gremio que dictó el paro, pero reconocemos que se han vulnerado derechos del médico de cabecera”, señaló, y remarcó que la decisión se tomó para no perjudicar a los adultos mayores.

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La postura se definió tras una reunión entre profesionales, donde se evaluó el impacto que tendría la medida en los afiliados. “Decidimos no tomar una medida drástica. Estamos atendiendo normal, pero en estado de alerta y movilización”, sostuvo Coria.

A nivel nacional, los médicos advierten que el nuevo esquema es inviable. Aseguran que implica más trabajo con menor remuneración, en un contexto donde deben afrontar costos de alquiler, insumos y servicios. En ese marco, reclaman elevar la cápita a un piso de $6.500, además de la derogación de la resolución y la regularización de pagos adeudados.

El conflicto también alcanza al área de odontología, donde se denuncian demoras en pagos y falta de reintegros, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Por ahora, en San Juan la atención está garantizada, pero el escenario es incierto. Los profesionales advierten que, si no hay respuestas, podrían sumarse a futuras medidas de fuerza.

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