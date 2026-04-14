Sin paro en San Juan: médicos del PAMI priorizan a jubilados, pero reclaman

La postura se definió tras una reunión entre profesionales, donde se evaluó el impacto que tendría la medida en los afiliados. “Decidimos no tomar una medida drástica. Estamos atendiendo normal, pero en estado de alerta y movilización”, sostuvo Coria.

A nivel nacional, los médicos advierten que el nuevo esquema es inviable. Aseguran que implica más trabajo con menor remuneración, en un contexto donde deben afrontar costos de alquiler, insumos y servicios. En ese marco, reclaman elevar la cápita a un piso de $6.500, además de la derogación de la resolución y la regularización de pagos adeudados.

El conflicto también alcanza al área de odontología, donde se denuncian demoras en pagos y falta de reintegros, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Por ahora, en San Juan la atención está garantizada, pero el escenario es incierto. Los profesionales advierten que, si no hay respuestas, podrían sumarse a futuras medidas de fuerza.