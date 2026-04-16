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Docentes y Gobierno alcanzaron un acuerdo salarial hasta junio

Los gremios docentes de San Juan y el Gobierno provincial lograron cerrar un acuerdo salarial que abarca el período de abril a junio de 2026, con instancias de revisión y actualizaciones posteriores.

Luego de varias semanas de negociaciones paritarias y en medio de un clima de tensión que incluyó un paro provincial el pasado 9 de abril, los gremios docentes de San Juan y el Gobierno provincial lograron cerrar un acuerdo salarial que abarca el período de abril a junio de 2026, con instancias de revisión y actualizaciones posteriores.

El entendimiento establece una serie de incrementos escalonados y medidas complementarias que impactarán tanto en el salario básico como en adicionales específicos del sector.

En abril, se dispuso el blanqueo de una suma de $100.000, que pasa a ser remunerativa para todos los cargos y horas cátedra, junto con un incremento del 5% en los radios 4, 5, 6 y 7. Para mayo, el acuerdo fija un aumento del 2% en el valor índice —calculado sobre la base de marzo— y la suba de cuatro puntos en el código A01. En tanto, en junio se aplicará un incremento del 3% sobre el valor índice tomando como referencia mayo, además de la implementación de una cláusula gatillo atada a la inflación medida por el INDEC y la situación fiscal provincial.

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Asimismo, se acordó que en octubre se completará la actualización de los radios con un nuevo incremento del 5% para las zonas 4 a 7. Otro punto destacado es que el Ejecutivo provincial no descontará el día de paro realizado el 9 de abril, una de las principales demandas sindicales tras la medida de fuerza.

En cuanto al salario garantizado, el acuerdo establece un piso docente neto por cargo —hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra— que irá en aumento mes a mes. Desde abril se fija en $831.989, en mayo asciende a $851.943,26 y en junio alcanza los $876.332, incluyendo el concepto de Conectividad San Juan.

Además, las partes acordaron una cláusula de revisión salarial: el 30 de junio de 2026 volverán a reunirse para evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre del año. En caso de que exista una diferencia entre la inflación acumulada y los aumentos otorgados, ese desfasaje será incorporado a la propuesta salarial que se aplique a partir de julio.

Estuvieron presentes, la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, además de los representantes de los gremios docentes de la provincia.

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