Docentes y Gobierno alcanzaron un acuerdo salarial hasta junio

Asimismo, se acordó que en octubre se completará la actualización de los radios con un nuevo incremento del 5% para las zonas 4 a 7. Otro punto destacado es que el Ejecutivo provincial no descontará el día de paro realizado el 9 de abril, una de las principales demandas sindicales tras la medida de fuerza.

En cuanto al salario garantizado, el acuerdo establece un piso docente neto por cargo —hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra— que irá en aumento mes a mes. Desde abril se fija en $831.989, en mayo asciende a $851.943,26 y en junio alcanza los $876.332, incluyendo el concepto de Conectividad San Juan.

Además, las partes acordaron una cláusula de revisión salarial: el 30 de junio de 2026 volverán a reunirse para evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre del año. En caso de que exista una diferencia entre la inflación acumulada y los aumentos otorgados, ese desfasaje será incorporado a la propuesta salarial que se aplique a partir de julio.

Estuvieron presentes, la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, además de los representantes de los gremios docentes de la provincia.