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Sin sobresaltos: el dólar blue cerró en $1.430 en San Juan

El dólar blue no registró cambios en San Juan y se mantuvo en $1.430. Mientras tanto, otras cotizaciones mostraron leves variaciones en la jornada.

El dólar blue volvió a mostrar señales de estabilidad en San Juan. Este martes, la divisa en el mercado informal se mantuvo sin cambios y cerró a $1.430 para la venta y $1.330 para la compra, repitiendo los valores de las jornadas anteriores.

La calma del blue contrasta con un mercado cambiario que se mueve en distintos frentes, donde otras cotizaciones registraron leves variaciones a lo largo del día.

En el circuito oficial, el dólar avanzó apenas un 0,09% y se ubicó en $1.389,01 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.385. Son movimientos mínimos, pero que reflejan una tendencia sostenida al alza en el tipo de cambio regulado.

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Por su parte, los dólares financieros mostraron subas moderadas. El MEP se posicionó en $1.412,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.472,99. Estas referencias suelen marcar el pulso de los mercados más dinámicos y siguen por encima del blue local.

En tanto, el dólar cripto operó en torno a los $1.454,16, consolidándose como otra alternativa dentro del abanico cambiario. El dólar turista, por su parte, se mantuvo en $1.800,50. El euro también tuvo una leve baja en el mercado oficial, ubicándose en $1.662 para la venta, mientras que el euro blue mostró una suba y alcanzó los $1.662,81.

En este escenario, el dato central sigue siendo la estabilidad del dólar blue en San Juan, que por ahora se mantiene sin sobresaltos, en un contexto donde el resto de las cotizaciones se ajusta de manera gradual.

La brecha entre el dólar informal y las variantes financieras continúa siendo un indicador clave para medir expectativas. Por ahora, en la plaza local, el blue se mantiene firme, sin reaccionar a los movimientos más amplios del mercado.

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