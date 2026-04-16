Despidieron a unos 140 trabajadores del SMN: podría fallar el sistema de alertas

Embed Mientras un tercio del país se está inundando por las lluvias, hoy el SMN le envió los telegramas de despidos a 150 empleados — Cindy (@cindymfernandez) April 15, 2026

Justo antes de los despidos más recientes se realizaron manifestaciones frente a la sede de Palermo del organismo en las que el personal remarcó la importancia de contar con alertas tempranas para todo el país desde un ente gubernamental, pero nada sirvió para salvar los puestos de trabajo.

De los 240 despidos estipulados ya se ejecutaron 140, sobre todo en la Red de Observación, que está formada por las estaciones meteorológicas a lo largo del país para realizar un monitoreo continuo de temperatura, presión y humedad, entre otros factores.

Es decir que el Gobierno nacional decidió recortar el personal y los recursos que tenían los productores y la población en general para poder planificar y realizar su actividad económica.

Por otro lado, el cambio climático provocó que se intensificaran en estas latitudes fenómenos como la ola de calor, las ciclogénesis, el frío polar y las inundaciones producto de grantes tormentas y ríos desbordados.

Además de limitar el alcance operativo del Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno recortó los fondos aportados a las provincias para la obra pública, de la naturaleza que sea, incluso hidráulica.