"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Se cumplió el pronóstico y la lluvia llegó a gran parte de San Juan

Tal como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, el martes cerró con chaparrones en diversos puntos del territorio provincial. Tras la inestabilidad nocturna, se espera un miércoles con temperaturas moderadas.

Tal cual lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se hizo presente en la provincia durante las últimas horas del martes. El pronóstico de chaparrones se cumplió en gran parte de San Juan, con una probabilidad de precipitación que osciló entre el 10% y el 40%, marcando un cierre de jornada pasado por agua.

Este fenómeno climático trajo consigo un alivio tras las marcas térmicas elevadas de la tarde anterior, dando paso a un escenario de nubosidad variable para el inicio del miércoles.

Embed

El tiempo para las próximas horas

Te puede interesar...

De acuerdo al reporte oficial, el día evolucionará con una mejora paulatina en las condiciones:

  • Mañana: Se mantiene la nubosidad con el cielo algo nublado y una temperatura de 19°C. El viento sopla desde el sector Sur (S) a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.
  • Tarde: El termómetro ascenderá hasta los 24°C bajo un cielo ligeramente nublado. El viento rotará hacia el Sudeste (SE) manteniendo la intensidad moderada.
  • Noche: Se espera un cierre de jornada con 21°C y cielo despejado. El viento volverá a predominar desde el Sur (S), con una velocidad más leve de entre 7 y 12 km/h.

En resumen, tras el paso de los chaparrones nocturnos, San Juan vivirá una jornada de miércoles estable, sin nuevas probabilidades de lluvia y con temperaturas que no superarán los 25°C.

Temas

Te puede interesar