Tal cual lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se hizo presente en la provincia durante las últimas horas del martes. El pronóstico de chaparrones se cumplió en gran parte de San Juan, con una probabilidad de precipitación que osciló entre el 10% y el 40%, marcando un cierre de jornada pasado por agua.
Se cumplió el pronóstico y la lluvia llegó a gran parte de San Juan
Tal como lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, el martes cerró con chaparrones en diversos puntos del territorio provincial. Tras la inestabilidad nocturna, se espera un miércoles con temperaturas moderadas.