La imagen de Milei cayó 13 puntos desde enero

El trabajo indica que al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, ahora hay tres dirigentes opositores con mejor imagen que el Presidente, como Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%, e incluso Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora oficialista, con 39%

Por detrás del mandatario se ubican el ex presidente Mauricio Macri con una positiva de 34%; el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con 33; el ministro de Economía, Luis Caputo con 29; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con solo 23%.

Opina Argentina afirma en el apartado de sus conclusiones que "durante abril, se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y destaca que "Los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses".

La aprobación de los ciudadanos hacia Milei, que solo llega al 35%, disminuyó 6 puntos desde la última encuesta realizada un mes antes, y cayó 13 puntos desde enero, a partir de la difícil situación económica y los casos de presunta corrupción difundidos en lo que va del año.

En este marco, el sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen de Adorni, que disminuyó “16 puntos en el último mes" a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior.

Intención de Voto

El trabajo también preguntó, pese a que falta más de un año para los comicios presidenciales de 2027, a quién votaría “si las elecciones fueran mañana”, dando a los encuestados opciones determinadas por espacios políticos y no por candidaturas

En primer lugar, quedó posicionado "El peronismo de Cristina, Kicillof y Massa" con un 32 %, superando por primera vez después de mucho tiempo a "La Libertad Avanza de Javier Milei", que logra un 31%, lo que en virtud del margen de error significa un “empate técnico”.

En enero pasado, Milei y su espacio político ganaban por 9 puntos (44% a 35%); en febrero, por 8 (41% a 33%); y en marzo, por 7 (39% 32%), marcando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición.

Para Opina Argentina, una de las sorpresas de la encuesta es que por primera vez aparece en tercer lugar el "Frente de Izquierda de Bregman", con un 9%.__IP__

Entre el resto de las opciones resultó en cuarto lugar "Una opción de centro de (Maximiliano) Pullaro y (Juan) Schiaretti" con 5%, la opción "otro" con 11%, "no sabe" con 7% y finalmente "Blanco/no iría a votar" 5%.