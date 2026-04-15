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Tras cuatro días sin variaciones, el blue en San Juan trepó $10 este miércoles

Tras cuatro días de estabilidad, el dólar blue en San Juan registró este miércoles una suba de $10 y cerró a $1.440 para la venta, mientras que en la City porteña se mantuvo sin cambios en $1.410.

El dólar blue en San Juan cortó este miércoles una racha de cuatro jornadas sin variaciones y cerró con una suba de $10. La divisa estadounidense se posicionó en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra en el mercado informal local.

El movimiento marca una diferencia de $30 respecto a la City porteña, donde el blue se mantuvo estable este miércoles en $1.410 para la venta y $1.390 para la compra.

El resto de las cotizaciones

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El dólar oficial del Banco Nación cerró la jornada en $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, con una leve baja del 0,02%. El dólar mayorista operó en $1.359 para la venta y $1.350 para la compra, con una caída del 0,37%.

En las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó en $1.414 como referencia, con una suba del 0,20%, mientras que el dólar CCL avanzó un 1,10% hasta los $1.489. El dólar cripto, según la fuente Bitso, cerró en $1.451, prácticamente sin variaciones.

Para quienes viajan al exterior, el dólar turista se mantuvo estable en $1.800 como referencia. El euro, por su parte, cerró en $1.661 para la venta y $1.566 para la compra en su cotización oficial, mientras que el euro blue operó en $1.662 para la venta.

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