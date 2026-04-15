El dólar blue en San Juan cortó este miércoles una racha de cuatro jornadas sin variaciones y cerró con una suba de $10. La divisa estadounidense se posicionó en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra en el mercado informal local.
Tras cuatro días sin variaciones, el blue en San Juan trepó $10 este miércoles
Tras cuatro días de estabilidad, el dólar blue en San Juan registró este miércoles una suba de $10 y cerró a $1.440 para la venta, mientras que en la City porteña se mantuvo sin cambios en $1.410.