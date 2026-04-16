Las estadísticas del primer trimestre de 2026 de la UFI Delitos contra la Propiedad arrojaron datos preocupantes sobre la seguridad en San Juan. Rawson, con un 20.8%, encabeza la lista de departamentos con más delitos contra la propiedad, seguido de cerca por Capital con un 17.9%.
Rawson y Capital: los departamentos con más arrebatos y violencia juvenil
La fiscal Claudia Salica analizó las estadísticas del primer trimestre de 2026. Alarma el uso de armas y la participación de menores bajo efectos de drogas.