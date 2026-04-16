Rawson y Capital: los departamentos con más arrebatos y violencia juvenil

La coordinadora fiscal, Claudia Salica, advirtió que estos números no deben analizarse de forma aislada. "No hay que hacer un análisis frío, sino acorde a la población en general, con estudios socioeconómicos y educativos", señaló. En el caso de Rawson, influye su alta densidad demográfica, mientras que en Capital el fenómeno varía según las zonas, como barrios privados o sectores abiertos.

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Zonas críticas y escalada de violencia

El informe pone la lupa sobre puntos específicos donde la actividad delictiva es recurrente, mencionando zonas como los barrios Calcuta, La Estación, Güemes y Villa Hipódromo.