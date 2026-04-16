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Rawson y Capital: los departamentos con más arrebatos y violencia juvenil

La fiscal Claudia Salica analizó las estadísticas del primer trimestre de 2026. Alarma el uso de armas y la participación de menores bajo efectos de drogas.

Las estadísticas del primer trimestre de 2026 de la UFI Delitos contra la Propiedad arrojaron datos preocupantes sobre la seguridad en San Juan. Rawson, con un 20.8%, encabeza la lista de departamentos con más delitos contra la propiedad, seguido de cerca por Capital con un 17.9%.

La coordinadora fiscal, Claudia Salica, advirtió que estos números no deben analizarse de forma aislada. "No hay que hacer un análisis frío, sino acorde a la población en general, con estudios socioeconómicos y educativos", señaló. En el caso de Rawson, influye su alta densidad demográfica, mientras que en Capital el fenómeno varía según las zonas, como barrios privados o sectores abiertos.

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Zonas críticas y escalada de violencia

El informe pone la lupa sobre puntos específicos donde la actividad delictiva es recurrente, mencionando zonas como los barrios Calcuta, La Estación, Güemes y Villa Hipódromo.

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Salica destacó tres puntos que generan alerta máxima en la Justicia:

  • Aumento de arrebatos: Se ha detectado una subida significativa en la cantidad de este tipo de ataques.

  • Uso de armas: Si bien muchos delincuentes utilizan elementos cortopunzantes, ha crecido el uso de armas de fuego.

  • Menores y drogas: Es una constante la participación de menores de edad con un grado de violencia "que asombra". La fiscal vinculó directamente esta agresividad al consumo de estupefacientes al momento de delinquir.

El caso que conmociona al barrio Güemes

El análisis de estas estadísticas se da en un contexto de extrema violencia. Recientemente, una joven de 20 años fue baleada por dos motochorros en el interior del barrio Güemes, en Rawson.

La víctima recibió un disparo y, según la última actualización médica, permanece internada en estado estable. El caso refleja el modus operandi que preocupa a la UFI: delincuentes armados, muchas veces menores de edad, que actúan bajo los efectos de drogas y con una violencia desmedida hacia las víctimas.

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