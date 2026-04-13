Las exportaciones de San Juan acumulan 85% de aumento en dos años

Las Exportaciones de 2023 fueron de 1.113 millones de dólares FOB y 552 mil Toneladas, mientras que las Exportaciones en 2024 fueron de 1.847 millones dólares FOB y 690 mil Toneladas. Esto implica que en 2024 respecto de 2023 se creció un 66% en facturación y un 25% en volumen. Pero entrando ya en el último año 2025, se verifica que las Exportaciones volvieron a crecer hasta 2.046 millones de dólares facturados, manteniendo 690 mil toneladas. Esto representó un aumento respecto de 2024 del 11 % en dólares y con igual volumen despachado. Si comparamos el comportamiento del 2025 en relación al 2023 tenemos acumulado en los últimos dos años un aumento en dólares facturados del 85% y de un 25% en toneladas despachadas.

Del análisis del comercio exterior provincial surge además que aumentaron no solo las exportaciones mineras. Estas representan más del 80% de la facturación, por el crecimiento del precio internacional del oro, y también del volumen entregado, por los despachos a Chile de la Cal para uso industrial. Pero también aumentaron en general las exportaciones tradicionales incluidas las agroindustriales. En el caso del sector vitícola aumentaron un 20% en 2025 impulsadas por la pasa de uva y el mosto. El sector olivicola fue la excepción ya que se vio afectado en su volumen por la vecería estacional y las contingencias climáticas del verano de 2025, en tanto que también el precio internacional del aceite de oliva registró bajas.