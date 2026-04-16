Aún no identifican a los atacantes que balearon a la joven en Rawson

La víctima, Micaela Alfaro, permanece internada en terapia intensiva tras haber sido intervenida quirúrgicamente. Según el parte médico, evoluciona de manera favorable y se encuentra estable, aunque continúa bajo cuidados intensivos. La bala ingresó por la zona de la cintura, provocando lesiones en el intestino —incluida una perforación en el colon—, aunque algunos órganos fueron apenas rozados. Su evolución será determinante en las próximas horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en calle Bahía Blanca, entre Vélez Sarsfield y Florida, en el barrio Güemes. Micaela caminaba junto a su pareja, Miguel Ángel Díaz, de 34 años, cuando fueron interceptados por dos motochorros.

Una joven fue baleada en un intento de robo cuando iba a trabajar

De acuerdo a fuentes policiales, la pareja intentó resistirse al robo, lo que derivó en un forcejeo. Los delincuentes lograron sustraer celulares y una mochila, y cuando el asalto parecía haber terminado, uno de ellos regresó y efectuó al menos cuatro disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la joven, que cayó al suelo aunque permaneció consciente.

Tras el ataque, los asaltantes intentaron volver al lugar, pero en ese momento un efectivo policial que reside en la zona salió de su vivienda. Ante la voz de alto y disparos disuasivos, los delincuentes escaparon rápidamente. Según se indicó, algunos de los disparos escuchados corresponderían al accionar del policía, quien intervino tras oír los gritos de la víctima.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y las autoridades insisten en la importancia de reunir pruebas audiovisuales para identificar a los responsables, que aún permanecen prófugos.