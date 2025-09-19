San Juan estará presente en la Feria Internacional de Turismo

Cada visitante podrá sumarse al recorrido que invitará a descubrir la provincia a través de tres postas. En la primera, el cielo se convertirá en protagonista y posicionará al turismo astronómico como un recurso diferencial de alcance internacional.

En la segunda, la tierra se manifestará con la fuerza de sus montañas y el patrimonio paleontológico que define a Ischigualasto como sitio único, mientras que la tercera, expondrá la energía cultural, con la Fiesta Nacional del Sol como ícono de creatividad, movimiento y tradición, como así también, la gastronomía y la hospitalidad de los sanjuaninos.

De esta manera, será un espacio con experiencias significativas: contenidos inmersivos, dinámicas interactivas y un marco de accesibilidad y seguridad.

En el stand también estarán mostrando la oferta turística y cultural local agencias, municipios, prestadores, cámaras de turismo, observatorios astronómicos, EPSE, Ministerio de Minería, productores locales y Parque Provincial Ischigualasto. La comitiva sanjuanina brindará información turística que incluirá actividades, excursiones y servicios a través de material informativo y atención personalizada para incentivar la futura visita a San Juan.

Los artistas locales se sumarán a esta vidriera ya que habrá un escenario musical en la planta alta del stand destinado a shows en vivo que transmitirán la riqueza cultural de la provincia.

Cabe destacar que, además, habrá rondas de negocios donde los grandes acuerdos toman forma. Organizadas por la FIT, estas reuniones estratégicas conectan a compradores internacionales con prestadores de servicios locales, facilitando acuerdos que fortalecen la comercialización turística receptiva de Argentina.

San Juan será parte de esta instancia, donde más de 50 compradores de distintas partes del mundo participan en encuentros pre agendados, promoviendo la expansión de mercados y el desarrollo de nuevos negocios.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo será el Nº 1340 y estará ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11.

El sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el evento estará abierto de 14 a 21 para el público general y profesionales, mientras que el lunes 29 y martes 30, será exclusivo para profesionales del sector turístico y funcionará de 10 a 19.