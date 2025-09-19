Por tercera jornada consecutiva en esta semana, una amenaza de bomba generó alarma en Rawson y obligó a evacuar un establecimiento educativo. El episodio se registró en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, situada en calle José López, entre Portugal y Estados Unidos.
Por tercer día seguido, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela
El hecho ocurrió en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes. Estudiantes, docentes y personal no docente debieron abandonar el edificio mientras la policía aplicaba el protocolo de seguridad.