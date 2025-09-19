"
Por tercer día seguido, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela

El hecho ocurrió en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes. Estudiantes, docentes y personal no docente debieron abandonar el edificio mientras la policía aplicaba el protocolo de seguridad.

Por tercera jornada consecutiva en esta semana, una amenaza de bomba generó alarma en Rawson y obligó a evacuar un establecimiento educativo. El episodio se registró en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, situada en calle José López, entre Portugal y Estados Unidos.

El aviso activó de inmediato el protocolo correspondiente: efectivos policiales acudieron al lugar y dispusieron las medidas preventivas ante la posible presencia de un artefacto explosivo. Como consecuencia, docentes, alumnos y personal no docente tuvieron que abandonar el edificio hasta que la situación fuera controlada.

Si bien no se reportaron incidentes durante el operativo, la investigación continúa para determinar el origen de las amenazas, que ya acumulan tres días seguidos de evacuaciones en la misma institución.

