Juzgado de Menores intervino tras el caso del arma de juguete en un colegio

La noticia generó preocupación entre padres y docentes, intensificada por el reciente antecedente en La Paz, Mendoza, donde una adolescente se atrincheró con un arma real en una escuela. En esta ocasión, según explicaron fuentes escolares, el niño aseguró que no fue su intención llevarla y que habría sido su hermana quien la colocó en su mochila.

A pesar de que no se configuró ningún delito y el menor de 8 años es inimputable, el juez Jorge Toro, titular del Juzgado Penal de la Niñez, tomó contacto con el caso de forma preventiva. Su intervención buscará evaluar la situación con los padres del alumno y determinar si es necesario la participación de gabinetes psicológicos para acompañar al menor.