Un insólito episodio sacudió este jueves al Colegio San Agustín de Rivadavia, cuando un alumno de tercer grado llevó consigo una réplica de pistola al aula. La alarma se disparó rápidamente y las autoridades de la institución dieron aviso a la Comisaría 13°, que constató que el objeto era una pistola de juguete averiada, no apta para disparo.
Juzgado de Menores intervino tras el caso del arma de juguete en un colegio
Un alumno de 8 años llevó una pistola de juguete al Colegio San Agustín. Aunque no hubo delito, el juez citará a los padres y evaluará apoyo psicológico.