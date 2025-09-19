"
Juzgado de Menores intervino tras el caso del arma de juguete en un colegio

Un alumno de 8 años llevó una pistola de juguete al Colegio San Agustín. Aunque no hubo delito, el juez citará a los padres y evaluará apoyo psicológico.

Un insólito episodio sacudió este jueves al Colegio San Agustín de Rivadavia, cuando un alumno de tercer grado llevó consigo una réplica de pistola al aula. La alarma se disparó rápidamente y las autoridades de la institución dieron aviso a la Comisaría 13°, que constató que el objeto era una pistola de juguete averiada, no apta para disparo.

La noticia generó preocupación entre padres y docentes, intensificada por el reciente antecedente en La Paz, Mendoza, donde una adolescente se atrincheró con un arma real en una escuela. En esta ocasión, según explicaron fuentes escolares, el niño aseguró que no fue su intención llevarla y que habría sido su hermana quien la colocó en su mochila.

A pesar de que no se configuró ningún delito y el menor de 8 años es inimputable, el juez Jorge Toro, titular del Juzgado Penal de la Niñez, tomó contacto con el caso de forma preventiva. Su intervención buscará evaluar la situación con los padres del alumno y determinar si es necesario la participación de gabinetes psicológicos para acompañar al menor.

El arma fue secuestrada por las autoridades y su destino final será definido por el magistrado una vez que reciba el sumario policial. “Hay que indagar para saber si hay alguna otra situación preocupante”, indicaron fuentes judiciales.

La Dirección de Niñez podría intervenir si el juez así lo solicita, dependiendo de los resultados de la entrevista con los padres. La intervención tiene como objetivo prevenir riesgos y asegurar que el entorno del alumno reciba el apoyo necesario, evitando que un hecho aislado pueda repetirse o escalar.

