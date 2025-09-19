El budín de zanahoria húmedo y sin azúcar que podés hacer en menos de una hora

El gluten es una proteína presente en los cereales de trigo, centeno, avena y cebada. Las personas intolerantes deben evitar los alimentos con estos ingredientes por sus efectos negativos en el intestino. Por ello, si pertenecés a este grupo o simplemente querés comer sano y sin componentes químicos que produzcan hinchazón, este budín de zanahoria sin harina ni azúcar es una de las mejores opciones. Aprendé cómo cocinarlo.