"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > budín

El budín de zanahoria húmedo y sin azúcar que podés hacer en menos de una hora

Si pertenecés a aquellas personas que no pueden comer con gluten o prefieren una versión saludable de un postre dulce, aprendé cómo aplicar esta receta en simples pasos.

El gluten es una proteína presente en los cereales de trigo, centeno, avena y cebada. Las personas intolerantes deben evitar los alimentos con estos ingredientes por sus efectos negativos en el intestino. Por ello, si pertenecés a este grupo o simplemente querés comer sano y sin componentes químicos que produzcan hinchazón, este budín de zanahoria sin harina ni azúcar es una de las mejores opciones. Aprendé cómo cocinarlo.

Budín sin TACC, exquisito y rico en nutrientes saludables

Ingredientes:

  • 3 zanahorias.
  • 3 huevos.
  • 100 ml de aceite de girasol (o de coco).
  • 50 g de nueces picadas (opcional).
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • 150 g de harina almendras.

Te puede interesar...

Paso a paso:

    • Separar las yemas de los huevos de las claras.
    • Batír las claras hasta punto nieve. Al mismo tiempo encender el horno a 180° C y pincelar una budinera con aceite y espolvorear harina.
    • En un bowl mezclar las yemas con la zanahoria rallada y el aceite.
    • Añadir las nueces picadas y la pizca de sal.
    • Poco a poco incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear.
    • Cuando la masa se conforme, agregar el merengue con movimientos envolventes.
    • Volcar la preparación en la budinera.
    • Cocinar durante 40 minutos.

    Tiempo de preparación total: 60 minutos.

    Tips adicionales:

      • Si lo deseás, podés espolvorear azúcar impalpable una vez que el budín esté frío.
      • Antes de enviar el budín al horno, si te apetece, añadí tres cucharadas de mermelada (cualquier gusto) en el centro.

Temas

Te puede interesar