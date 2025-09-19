San Martín estrenó molinetes con Face ID y agilizó el ingreso de sus socios

Los scanners Face ID se colocaron en pilares elevados sobre los molinetes, y cada persona debía mirar la pantalla para que el sistema autorizara el paso. La implementación será gradual, ya que muchos socios todavía deben completar el registro en la app oficial.

El estreno de esta tecnología se da en un momento clave para el club: este viernes San Martín enfrenta a Vélez por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, un partido crucial por la permanencia en la Primera División.