San Martín estrenó molinetes con Face ID y agilizó el ingreso de sus socios

El Verdinegro debutó con tecnología de reconocimiento facial en las plateas Este y Oeste. Los socios registrados pudieron ingresar en segundos y sin aglomeraciones. #SanMartín #FaceID #TorneoClausura

El Verdinegro dio un paso importante hacia la modernización de su estadio al implementar un nuevo sistema de ingreso en las plateas Este y Oeste, que debutó oficialmente en el partido ante Vélez Sarsfield. Se trata de molinetes equipados con tecnología Face ID, pensados para agilizar el acceso de los socios, mejorar la seguridad y evitar aglomeraciones en los ingresos.

Aunque la mayoría de los asistentes ya pudo usar el registro facial, quienes aún no completaron el trámite en la app oficial del club ingresaron con su código QR o carnet digital, sin inconvenientes.

Los scanners Face ID se colocaron en pilares elevados sobre los molinetes, y cada persona debía mirar la pantalla para que el sistema autorizara el paso. La implementación será gradual, ya que muchos socios todavía deben completar el registro en la app oficial.

El estreno de esta tecnología se da en un momento clave para el club: este viernes San Martín enfrenta a Vélez por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, un partido crucial por la permanencia en la Primera División.

