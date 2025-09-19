El Verdinegro dio un paso importante hacia la modernización de su estadio al implementar un nuevo sistema de ingreso en las plateas Este y Oeste, que debutó oficialmente en el partido ante Vélez Sarsfield. Se trata de molinetes equipados con tecnología Face ID, pensados para agilizar el acceso de los socios, mejorar la seguridad y evitar aglomeraciones en los ingresos.
San Martín estrenó molinetes con Face ID y agilizó el ingreso de sus socios
