Orrego: "La educación es la prioridad más grande para los sanjuaninos"

Además, el gobernador valoró el trabajo de las docentes:

“Sin ellas no hay transformación educativa posible. Mis respetos y cariño para cada seño, por su compromiso y su cariño con los niños”.

El vicegobernador Fabián Martín, por su parte, resaltó la centralidad de la educación en la gestión provincial: “En la tierra del Gran Maestro de América, la de Domingo Faustino Sarmiento, la educación adquiere un valor esencial. Implementar el boleto único y gratuito para estudiantes y docentes es invertir en un mejor futuro y en una gran provincia”.

La ministra Silvia Fuentes agradeció a los equipos docentes y directivos del nivel inicial: “Esta semana nos permitió visibilizar los avances y el enorme trabajo de nuestros jardines. Gracias a las maestras que iluminan con sus conocimientos y ternura, siempre con la mirada puesta en el bienestar de los niños”.

El encuentro concluyó con una obra de teatro protagonizada por los pequeños y sus docentes, que puso el broche artístico y emotivo a la celebración.