"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego

Orrego: "La educación es la prioridad más grande para los sanjuaninos"

El acto de cierre se realizó en el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito, con la presencia del gobernador Orrego, autoridades provinciales, docentes, familias y niños de Nivel Inicial.

La Semana de la Educación Inicial 2025 llegó a su fin con un acto en el Velódromo multipropósito Vicente Chancay, en Pocito. Bajo el lema “Sembrando infancia, cosechando futuro”, la celebración reunió a autoridades provinciales, docentes, familias y niños que protagonizaron distintas actividades.

El evento estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la ministra de Gobierno, Laura Palma; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la diputada nacional Nancy Picón; diputados provinciales; las directoras Laura Castro (Educación Inicial), Andrea Fernández (Educación Privada) y Raquel Trincado (Niñez y Adolescencia), entre otras autoridades.

En su discurso, Orrego destacó la vigencia del lema de la jornada y subrayó que la educación es el pilar más importante de su gestión:“La prioridad más grande para los sanjuaninos tiene que ver con la educación. Durante estos meses, hemos avanzado en la generación de nuevas instalaciones para la primera infancia con juegos, insumos y todo lo necesario para que los niños tengan una mejor calidad de estudio y de vida”.

Te puede interesar...

Además, el gobernador valoró el trabajo de las docentes:

“Sin ellas no hay transformación educativa posible. Mis respetos y cariño para cada seño, por su compromiso y su cariño con los niños”.

El vicegobernador Fabián Martín, por su parte, resaltó la centralidad de la educación en la gestión provincial: “En la tierra del Gran Maestro de América, la de Domingo Faustino Sarmiento, la educación adquiere un valor esencial. Implementar el boleto único y gratuito para estudiantes y docentes es invertir en un mejor futuro y en una gran provincia”.

La ministra Silvia Fuentes agradeció a los equipos docentes y directivos del nivel inicial: “Esta semana nos permitió visibilizar los avances y el enorme trabajo de nuestros jardines. Gracias a las maestras que iluminan con sus conocimientos y ternura, siempre con la mirada puesta en el bienestar de los niños”.

El encuentro concluyó con una obra de teatro protagonizada por los pequeños y sus docentes, que puso el broche artístico y emotivo a la celebración.

Temas

Te puede interesar