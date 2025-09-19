La Semana de la Educación Inicial 2025 llegó a su fin con un acto en el Velódromo multipropósito Vicente Chancay, en Pocito. Bajo el lema “Sembrando infancia, cosechando futuro”, la celebración reunió a autoridades provinciales, docentes, familias y niños que protagonizaron distintas actividades.
Orrego: "La educación es la prioridad más grande para los sanjuaninos"
El acto de cierre se realizó en el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito, con la presencia del gobernador Orrego, autoridades provinciales, docentes, familias y niños de Nivel Inicial.