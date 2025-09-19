"
Santa Lucía inauguró un moderno polideportivo en el barrio Brisas del Sauce

El espacio de 450 m² cuenta con canchas, juegos, áreas verdes y luminarias LED. El intendente Orrego anunció además que el barrio será pavimentado en el marco del plan provincial.

La Municipalidad de Santa Lucía dejó inaugurado el nuevo polideportivo del barrio Brisas del Sauce, en la zona de La Legua. El acto estuvo encabezado por el intendente Juan José Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Rivadavia Sergio Miodowski, diputados provinciales, concejales, funcionarios y vecinos que celebraron la apertura del espacio.

La obra se desarrolló sobre una superficie de 450 m² e incluye un playón polideportivo multifuncional con canchas demarcadas para distintas disciplinas, arcos de fútbol, aros de básquet, tableros reglamentarios y un sistema de iluminación LED que permitirá su uso en horario nocturno.

El espacio también fue complementado con áreas verdes parquizadas, forestación, juegos infantiles, equipamiento de salud, cunetas, puentes y luminarias LED, consolidándose como un punto de encuentro comunitario para el deporte y la recreación familiar.

Durante su discurso, el intendente Orrego expresó:

“Este es un día importante porque siempre que inauguramos un espacio, lo vivimos como un día festivo. Este polideportivo es muy especial porque va a quedar en la zona urbana donde estará el Parque del departamento que estamos construyendo. Es un progreso significativo para que todos los vecinos y los niños de este barrio y de los alrededores puedan disfrutarlo”.

Asimismo, el jefe comunal anunció que las calles del barrio serán pavimentadas en el marco del Plan Provincial de Pavimentación que impulsa el gobernador Marcelo Orrego.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó el impacto de la obra:

“Esto es una muestra de lo que viene haciendo el intendente para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los sueños se cumplen dando pasos seguros, y este espacio es una clara prueba de ello”.

