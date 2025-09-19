La Municipalidad de Santa Lucía dejó inaugurado el nuevo polideportivo del barrio Brisas del Sauce, en la zona de La Legua. El acto estuvo encabezado por el intendente Juan José Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Rivadavia Sergio Miodowski, diputados provinciales, concejales, funcionarios y vecinos que celebraron la apertura del espacio.
Santa Lucía inauguró un moderno polideportivo en el barrio Brisas del Sauce
El espacio de 450 m² cuenta con canchas, juegos, áreas verdes y luminarias LED. El intendente Orrego anunció además que el barrio será pavimentado en el marco del plan provincial.