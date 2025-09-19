Santa Lucía inauguró un moderno polideportivo en el barrio Brisas del Sauce

Durante su discurso, el intendente Orrego expresó:

“Este es un día importante porque siempre que inauguramos un espacio, lo vivimos como un día festivo. Este polideportivo es muy especial porque va a quedar en la zona urbana donde estará el Parque del departamento que estamos construyendo. Es un progreso significativo para que todos los vecinos y los niños de este barrio y de los alrededores puedan disfrutarlo”.

Asimismo, el jefe comunal anunció que las calles del barrio serán pavimentadas en el marco del Plan Provincial de Pavimentación que impulsa el gobernador Marcelo Orrego.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó el impacto de la obra:

“Esto es una muestra de lo que viene haciendo el intendente para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los sueños se cumplen dando pasos seguros, y este espacio es una clara prueba de ello”.