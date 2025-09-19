Concluyó la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum tras 36 años

Las tareas, ejecutadas por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Dirección de Recursos Energéticos y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), incluyeron la reparación y reacondicionamiento de la turbina y el generador, la renovación del sistema contra incendios y la incorporación de un nuevo regulador de velocidad. Según destacó Lucas Estrada, presidente de EPSE, estas obras garantizan 30 años más de operación segura y eficiente.

Durante las pruebas, se coordinó con OSSE, Hidráulica, fuerzas de seguridad y Protección Civil para prevenir impactos en la población. Se advirtió sobre posibles incrementos en el caudal del río San Juan y variaciones en el servicio de agua potable, mientras que gran parte del caudal liberado fue derivado al sistema de riego.