Concluyó la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum tras 36 años

El gobernador Orrego supervisó los ensayos finales de la primera etapa de obras que extienden la vida útil de la central por 30 años más, garantizando energía limpia y segura para San Juan.

Después de 36 años sin reformas, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum culminó la primera etapa de modernización. El gobernador Marcelo Orrego participó de los ensayos finales de la turbina generadora, realizados bajo los protocolos exigidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Las tareas, ejecutadas por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Dirección de Recursos Energéticos y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), incluyeron la reparación y reacondicionamiento de la turbina y el generador, la renovación del sistema contra incendios y la incorporación de un nuevo regulador de velocidad. Según destacó Lucas Estrada, presidente de EPSE, estas obras garantizan 30 años más de operación segura y eficiente.

Durante las pruebas, se coordinó con OSSE, Hidráulica, fuerzas de seguridad y Protección Civil para prevenir impactos en la población. Se advirtió sobre posibles incrementos en el caudal del río San Juan y variaciones en el servicio de agua potable, mientras que gran parte del caudal liberado fue derivado al sistema de riego.

Con esta etapa concluida, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum se proyecta como una fuente de energía renovable clave para la provincia, reforzando el compromiso del Gobierno con el desarrollo energético sostenible y la optimización de los recursos naturales.

