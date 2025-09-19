Concluyó la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum tras 36 años

Después de 36 años sin reformas, la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum culminó la primera etapa de modernización. El gobernador Marcelo Orrego participó de los ensayos finales de la turbina generadora, realizados bajo los protocolos exigidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El gobernador Orrego supervisó los ensayos finales de la primera etapa de obras que extienden la vida útil de la central por 30 años más, garantizando energía limpia y segura para San Juan.