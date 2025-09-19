"
Encontraron el cuerpo del hombre que cayó al canal de riego

Elio Gómez cayó al cauce de agua el jueves en la madrugada. Desde entonces se desplegó un importante operativo para dar con él. Finalmente, este viernes lo encontraron en la localidad de Cochagual.

Luego de 24 horas de intenso operativo, hallaron el cuerpo de Elio Gómez, el joven de 29 años que cayó al canal Céspedes, este jueves en la madrugada en la localidad de Carpintería.

La búsqueda de Elio se había iniciado al amanecer del jueves, luego de que vecinos de Carpintería reportaran haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 2 de la madrugada provenientes del canal. A pesar de que intentaron rescatarlo, no pudieron alcanzarlo. Recién a las 3:30 lograron dar aviso al 911.

Con la llegada del día, se desplegó un amplio operativo de rastrillaje, que incluyó el corte del flujo de agua en los cauces y la participación de múltiples cuerpos de seguridad y rescate, entre ellos el Departamento de Bomberos, Comisarías 7° y 8°, Subcomisaría Castro, personal con drones y efectivos de distintas divisiones operativas.

Durante la mañana del jueves se encontraron una remera y una gorra a orillas del canal, elementos que fueron reconocidos por la familia del joven. Finalmente, este viernes, con las tareas reanudadas a primera hora, se logró dar con su cuerpo.

