Encontraron el cuerpo del hombre que cayó al canal de riego

La búsqueda de Elio se había iniciado al amanecer del jueves, luego de que vecinos de Carpintería reportaran haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 2 de la madrugada provenientes del canal. A pesar de que intentaron rescatarlo, no pudieron alcanzarlo. Recién a las 3:30 lograron dar aviso al 911.

Intensa búsqueda de un hombre que cayó al Canal Céspedes

Con la llegada del día, se desplegó un amplio operativo de rastrillaje, que incluyó el corte del flujo de agua en los cauces y la participación de múltiples cuerpos de seguridad y rescate, entre ellos el Departamento de Bomberos, Comisarías 7° y 8°, Subcomisaría Castro, personal con drones y efectivos de distintas divisiones operativas.

Durante la mañana del jueves se encontraron una remera y una gorra a orillas del canal, elementos que fueron reconocidos por la familia del joven. Finalmente, este viernes, con las tareas reanudadas a primera hora, se logró dar con su cuerpo.