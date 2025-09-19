En la tarde-noche del jueves se desarrolló una reunión entre autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, la Federación Ciclista Sanjuanina y representantes de los clubes que la integran. Allí se resolvió que las tres últimas fechas del campeonato de pista se realicen bajo la modalidad Critérium, en concordancia con lo previsto en el reglamento de la institución.
Definieron cambios en el campeonato de pista: será bajo reglamento de Critérium
