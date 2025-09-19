Definieron cambios en el campeonato de pista: será bajo reglamento de Critérium

Desde la Secretaría de Deporte recordaron a todas las instituciones deportivas —incluido el ciclismo— que deseen utilizar las instalaciones del velódromo Vicente Alejo Chancay, que deben ajustarse al protocolo preestablecido. Para ello, será necesario presentar con la debida antelación un cronograma de competencias y entrenamientos correspondientes al resto de 2025 y al calendario 2026.

El Ministerio remarcó que el objetivo es que las actividades en el espacio multipropósito se desarrollen de manera ordenada y que ninguna disciplina se vea afectada en detrimento de otra.