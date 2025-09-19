"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > campeonato

Definieron cambios en el campeonato de pista: será bajo reglamento de Critérium

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a la Federación Ciclista Sanjuanina y los clubes, acordaron el cambio tras una reunión. Además, se recordó la obligatoriedad de presentar cronogramas para el uso del velódromo Vicente Chancay.

En la tarde-noche del jueves se desarrolló una reunión entre autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, la Federación Ciclista Sanjuanina y representantes de los clubes que la integran. Allí se resolvió que las tres últimas fechas del campeonato de pista se realicen bajo la modalidad Critérium, en concordancia con lo previsto en el reglamento de la institución.

Desde la Secretaría de Deporte recordaron a todas las instituciones deportivas —incluido el ciclismo— que deseen utilizar las instalaciones del velódromo Vicente Alejo Chancay, que deben ajustarse al protocolo preestablecido. Para ello, será necesario presentar con la debida antelación un cronograma de competencias y entrenamientos correspondientes al resto de 2025 y al calendario 2026.

El Ministerio remarcó que el objetivo es que las actividades en el espacio multipropósito se desarrollen de manera ordenada y que ninguna disciplina se vea afectada en detrimento de otra.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar