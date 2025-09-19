Hallaron restos de culturas originarias durante un control en Calingasta

image

Especialistas del organismo realizaron un relevamiento fotográfico, tomaron muestras y dispusieron el traslado de todo el material al Museo de Patrimonios Culturales y Arqueológico de San Juan, bajo la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

image

Desde Patrimonio destacaron que cada descubrimiento de este tipo permite reconstruir la historia prehispánica de San Juan y refuerza la necesidad de vigilancia permanente en zonas donde descansan vestigios de las primeras culturas que habitaron la región.