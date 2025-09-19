"
Hallaron restos de culturas originarias durante un control en Calingasta

Efectivos del Escuadrón 26 “Barreal” descubrieron petroglifos, morteros y fragmentos de cerámica en Tamberías tras una alerta por posibles daños al patrimonio cultural. El material fue resguardado por la Dirección de Patrimonio de San Juan.

Un recorrido de rutina de Gendarmería Nacional se convirtió en un hallazgo histórico en Calingasta. Luego de una alerta en redes sociales sobre un posible acto de vandalismo, efectivos del Escuadrón 26 “Barreal” se dirigieron a la localidad de Tamberías, cerca de la Ruta Provincial 406, y comprobaron la existencia de un antiguo sitio arqueológico.

En el lugar encontraron petroglifos grabados en piedra, morteros usados ancestralmente para la molienda y fragmentos de vasijas que evidencian la ocupación de culturas originarias. De inmediato dieron aviso al Fiscal Federal de San Juan, quien ordenó la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.

Especialistas del organismo realizaron un relevamiento fotográfico, tomaron muestras y dispusieron el traslado de todo el material al Museo de Patrimonios Culturales y Arqueológico de San Juan, bajo la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Desde Patrimonio destacaron que cada descubrimiento de este tipo permite reconstruir la historia prehispánica de San Juan y refuerza la necesidad de vigilancia permanente en zonas donde descansan vestigios de las primeras culturas que habitaron la región.

