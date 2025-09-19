Un recorrido de rutina de Gendarmería Nacional se convirtió en un hallazgo histórico en Calingasta. Luego de una alerta en redes sociales sobre un posible acto de vandalismo, efectivos del Escuadrón 26 “Barreal” se dirigieron a la localidad de Tamberías, cerca de la Ruta Provincial 406, y comprobaron la existencia de un antiguo sitio arqueológico.
Hallaron restos de culturas originarias durante un control en Calingasta
Efectivos del Escuadrón 26 “Barreal” descubrieron petroglifos, morteros y fragmentos de cerámica en Tamberías tras una alerta por posibles daños al patrimonio cultural. El material fue resguardado por la Dirección de Patrimonio de San Juan.