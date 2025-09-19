"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > la voz

Jaime Muñoz se lució con una versión de Penumbras y sigue en La Voz

El sanjuanino había perdido en la batalla con su compañera, pero logró deslumbrar con una segunda presentación. El jurado lo aplaudió de pie.

En una noche cargada de emociones y talento en La Voz Argentina, el sanjuanino Jaime Muñoz fue una de las grandes revelaciones del programa. Su presentación no solo logró arrancar sonrisas del jurado, sino también despertar la ternura del público, especialmente al confesar con picardía que le habían "pintado los ojos para la performance".

La jornada comenzó con las esperadas batallas entre participantes: Iara Lombardi enfrentó a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni a Jaime Muñoz, y Alan Lez a Rafael Morcillo. Luego de estas performances, la coach Lali Espósito eligió a tres voces para avanzar directamente: Valentino, Giuliana y Alan.

Los otros tres participantes —Iara, Jaime y Rafael— volvieron al escenario para una segunda oportunidad, esta vez evaluados por el resto del jurado: Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra.

Te puede interesar...

Fue entonces cuando el carisma y la presencia escénica de Jaime Muñoz marcaron la diferencia. Soledad no escatimó en elogios: "Destacó la parada del sanjuanino en el escenario. Sos uno de mis preferidos, cantes lo que cantes me va a gustar. Esto fue un desafío y me encantó", afirmó la artista, visiblemente emocionada.

Por su parte, Luck Ra también celebró la entrega del joven: "Sos un nuevo Jaime, plantado, con presencia. Le pusiste pecho y ganas, y se notó que tenés muchas ganas de seguir".

Lali Espósito, quien lo había dejado en suspenso tras la primera ronda, no se quedó atrás y destacó una nueva faceta del participante: "Se presentó un Jaime seductor", comentó divertida.

Finalmente, fue Nico Occhiato, conductor del certamen, quien anunció el veredicto: "Quien se mete en la próxima instancia de La Voz Argentina, quien obtuvo el puntaje más alto esta noche de Luck Ra, Miranda! y la Sole, quien sigue en el Team Lali es… Jaime Muñoz".

Embed - Jaime Muñoz - "Penumbras" - Team Lali - 3° Round - La Voz Argentina 2025

Temas

Te puede interesar