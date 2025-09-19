Jaime Muñoz se lució con una versión de Penumbras y sigue en La Voz

Fue entonces cuando el carisma y la presencia escénica de Jaime Muñoz marcaron la diferencia. Soledad no escatimó en elogios: "Destacó la parada del sanjuanino en el escenario. Sos uno de mis preferidos, cantes lo que cantes me va a gustar. Esto fue un desafío y me encantó", afirmó la artista, visiblemente emocionada.

Por su parte, Luck Ra también celebró la entrega del joven: "Sos un nuevo Jaime, plantado, con presencia. Le pusiste pecho y ganas, y se notó que tenés muchas ganas de seguir".

Lali Espósito, quien lo había dejado en suspenso tras la primera ronda, no se quedó atrás y destacó una nueva faceta del participante: "Se presentó un Jaime seductor", comentó divertida.

Finalmente, fue Nico Occhiato, conductor del certamen, quien anunció el veredicto: "Quien se mete en la próxima instancia de La Voz Argentina, quien obtuvo el puntaje más alto esta noche de Luck Ra, Miranda! y la Sole, quien sigue en el Team Lali es… Jaime Muñoz".