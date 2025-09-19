En una noche cargada de emociones y talento en La Voz Argentina, el sanjuanino Jaime Muñoz fue una de las grandes revelaciones del programa. Su presentación no solo logró arrancar sonrisas del jurado, sino también despertar la ternura del público, especialmente al confesar con picardía que le habían "pintado los ojos para la performance".
Jaime Muñoz se lució con una versión de Penumbras y sigue en La Voz
El sanjuanino había perdido en la batalla con su compañera, pero logró deslumbrar con una segunda presentación. El jurado lo aplaudió de pie.