Dos detenidos por las amenazas de bomba en una escuela de Rawson

Se trata de dos exalumnos de la Escuela Ejército de Los Andes, uno mayor de edad y un adolescente de 17 años. La Justicia realizó tres allanamientos y secuestró celulares en el barrio Sierras Moradas.

Las reiteradas amenazas de bomba que afectaron a la Escuela Ejército de Los Andes, en Rawson, tuvieron un giro este jueves con la detención de dos exalumnos señalados como responsables. Los operativos fueron ordenados por la UFI Genérica y ejecutados en el barrio Sierras Moradas, a pocas cuadras del establecimiento educativo.

Uno de los detenidos es Axel Muñoz, mayor de edad y con antecedentes por exhibiciones obscenas, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. El segundo involucrado es un adolescente de 17 años, que fue puesto bajo la órbita de la Justicia de Menores.

El fiscal Francisco Pizarro, uno de los que intervino en la causa, confirmó a sanjuan8.com que esta mañana se realizaron tres allanamientos en simultáneo en distintas viviendas de la zona. En esos procedimientos se secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.

Ambos detenidos residen cerca de la escuela donde se originaron las amenazas que, durante tres días consecutivos, obligaron a la evacuación de alumnos, docentes y personal no docente. La Fiscalía anticipó que, si se reúnen los elementos suficientes, en las próximas horas se formalizará la causa contra los imputados.

