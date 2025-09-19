Las reiteradas amenazas de bomba que afectaron a la Escuela Ejército de Los Andes, en Rawson, tuvieron un giro este jueves con la detención de dos exalumnos señalados como responsables. Los operativos fueron ordenados por la UFI Genérica y ejecutados en el barrio Sierras Moradas, a pocas cuadras del establecimiento educativo.
Dos detenidos por las amenazas de bomba en una escuela de Rawson
Se trata de dos exalumnos de la Escuela Ejército de Los Andes, uno mayor de edad y un adolescente de 17 años. La Justicia realizó tres allanamientos y secuestró celulares en el barrio Sierras Moradas.