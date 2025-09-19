Dos detenidos por las amenazas de bomba en una escuela de Rawson

Uno de los detenidos es Axel Muñoz, mayor de edad y con antecedentes por exhibiciones obscenas, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. El segundo involucrado es un adolescente de 17 años, que fue puesto bajo la órbita de la Justicia de Menores.

El fiscal Francisco Pizarro, uno de los que intervino en la causa, confirmó a sanjuan8.com que esta mañana se realizaron tres allanamientos en simultáneo en distintas viviendas de la zona. En esos procedimientos se secuestraron varios teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.