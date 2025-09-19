Dos hombres vivieron un momento de pura tensión este viernes en Caucete cuando un poste de luz se desplomó sobre el Fiat 147 en el que viajaban por la Ruta 270. Patricio Figueroa, de 41 años, y Claudio Ponce, de 37, resultaron con heridas y fueron trasladados al hospital departamental, pero se encuentran fuera de peligro.
San Juan 8 > Policiales > ruta 270
Milagro en Ruta 270: un poste cayó sobre su auto y se salvaron de milagro
Un poste de luz cayó sobre un Fiat 147 y dos hombres se salvaron de milagro. La UFI Delitos Especiales investiga responsabilidades.