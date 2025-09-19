"
Milagro en Ruta 270: un poste cayó sobre su auto y se salvaron de milagro

Un poste de luz cayó sobre un Fiat 147 y dos hombres se salvaron de milagro. La UFI Delitos Especiales investiga responsabilidades.

Dos hombres vivieron un momento de pura tensión este viernes en Caucete cuando un poste de luz se desplomó sobre el Fiat 147 en el que viajaban por la Ruta 270. Patricio Figueroa, de 41 años, y Claudio Ponce, de 37, resultaron con heridas y fueron trasladados al hospital departamental, pero se encuentran fuera de peligro.

Según informó la Policía, en la zona trabajaba personal de la empresa eléctrica DECSA, a bordo del interno 18, en tareas de reemplazo de postes. En medio de esas maniobras, una de las estructuras cedió y cayó sobre el vehículo que pasaba en ese momento, hundiendo el techo y provocando serios daños materiales.

La UFI Delitos Especiales intervino en el caso para determinar las responsabilidades. Testigos coincidieron en que el impacto fue tan inesperado como violento y que la rápida asistencia evitó consecuencias más graves.

