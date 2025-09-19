Milagro en Ruta 270: un poste cayó sobre su auto y se salvaron de milagro

Según informó la Policía, en la zona trabajaba personal de la empresa eléctrica DECSA, a bordo del interno 18, en tareas de reemplazo de postes. En medio de esas maniobras, una de las estructuras cedió y cayó sobre el vehículo que pasaba en ese momento, hundiendo el techo y provocando serios daños materiales.

La UFI Delitos Especiales intervino en el caso para determinar las responsabilidades. Testigos coincidieron en que el impacto fue tan inesperado como violento y que la rápida asistencia evitó consecuencias más graves.