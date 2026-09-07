Secuestraron dos motos con patentes truchas y números adulterados

Durante la inspección del rodado, los investigadores detectaron que la documentación presentada era presuntamente apócrifa y que la numeración del motor se encontraba suprimida. Ante estas irregularidades, la motocicleta fue secuestrada y su conductor quedó vinculado a la investigación judicial.

El segundo operativo tuvo lugar en Chimbas, sobre avenida Benavídez y Ruta 40. En ese punto fue interceptada una Zanella ZB 110 cc que llevaba una patente que, a simple vista, presentaba signos de falsificación.

La revisión posterior permitió detectar además adulteraciones en la numeración del motor y del cuadro. El rodado también quedó secuestrado y el conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Ahora los investigadores buscan determinar el origen de ambas motocicletas y cómo fueron modificados sus elementos identificatorios, además de establecer si existe alguna conexión con otras maniobras vinculadas al robo o comercialización de vehículos.