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Secuestraron dos motos con patentes truchas y números adulterados

Dos motocicletas fueron secuestradas en Rawson y Chimbas tras detectarse documentación falsa y adulteraciones en sus números de motor y cuadro.

Dos procedimientos realizados durante el jueves permitieron detectar dos motocicletas con irregularidades en sus sistemas de identificación, entre ellas documentación presuntamente apócrifa y numeraciones de motor y cuadro adulteradas.

Los operativos fueron realizados por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, D-5, en el marco de tareas orientadas a detectar vehículos que circulan con documentación falsa o elementos identificatorios modificados.

Uno de los procedimientos se concretó en Rawson, en inmediaciones de Agustín Gómez y Perona. Allí, los efectivos interceptaron una Zanella 110 cc que circulaba sin chapa patente.

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Durante la inspección del rodado, los investigadores detectaron que la documentación presentada era presuntamente apócrifa y que la numeración del motor se encontraba suprimida. Ante estas irregularidades, la motocicleta fue secuestrada y su conductor quedó vinculado a la investigación judicial.

El segundo operativo tuvo lugar en Chimbas, sobre avenida Benavídez y Ruta 40. En ese punto fue interceptada una Zanella ZB 110 cc que llevaba una patente que, a simple vista, presentaba signos de falsificación.

La revisión posterior permitió detectar además adulteraciones en la numeración del motor y del cuadro. El rodado también quedó secuestrado y el conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Ahora los investigadores buscan determinar el origen de ambas motocicletas y cómo fueron modificados sus elementos identificatorios, además de establecer si existe alguna conexión con otras maniobras vinculadas al robo o comercialización de vehículos.

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