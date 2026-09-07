Murió a los cuatro días de nacer y su mamá denuncia presunta mala praxis

Desde entonces, Arroyo sostiene que hubo una demora en la decisión de realizar la cesárea y que ese tiempo pudo haber sido determinante en las complicaciones que sufrió su hijo.

Uno de los aspectos centrales del reclamo está puesto en el tiempo que transcurrió hasta la intervención quirúrgica. Según manifestó la madre, la cesárea habría demorado alrededor de tres horas y media.

La querella cuenta además con una pericia de parte realizada por el médico legista y especialista mencionado por la familia, Jorge Maguna, quien habría considerado que la intervención debía indicarse antes, cuando la historia clínica registraba dilatación completa y el bebé no descendía como se esperaba.

Para Arroyo, esa conclusión contradice lo que surge de la pericia oficial incorporada al expediente.

La mujer aseguró que durante el embarazo tuvo controles y ecografías que, según su conocimiento, fueron normales y que no presentó diabetes ni hipertensión. Por eso, sostiene que deben analizarse particularmente las circunstancias del trabajo de parto y lo ocurrido antes del nacimiento.

El reclamo de la familia tomó fuerza después de conocer que Fiscalía podría disponer el archivo de la causa a partir de las conclusiones de una pericia oficial. Según explicó Arroyo, ese informe habría determinado que la muerte de Natanael fue natural y que no existió mala praxis médica.

La familia no comparte esa conclusión y cuestiona que el expediente pueda cerrarse sin profundizar sobre los puntos que, a su entender, todavía generan dudas.

Por eso, si Fiscalía avanza con el archivo, la querella tiene previsto apelar la decisión ante un juez de Garantías, que deberá analizar los planteos y determinar si corresponde continuar con la investigación.

“Esto está todo mal y necesito justicia por él”

Frente a Tribunales, Arroyo volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido y dejó en claro que su principal objetivo es obtener respuestas sobre la muerte de su hijo. La mujer sostuvo que continuará reclamando y que llevará el pedido de justicia “hasta lo último”.

“No debería haber sido así porque esto está todo mal. El perito forense de obstetricia nos dijo que para él está todo mal y yo ahora pienso que esto está mal y necesito justicia por él”, manifestó la mamá de Natanael en los micrófonos del 8.

Mientras la familia prepara su planteo, el expediente atraviesa una instancia clave. La discusión ya no pasa solamente por determinar qué ocurrió durante aquel parto, sino también por establecer si existen elementos suficientes para continuar investigando una posible responsabilidad médica o si, como sostiene la pericia oficial, se trató de una muerte natural.

Para Nahir, la respuesta todavía no está cerrada. Y mientras espera que la Justicia defina el futuro de la causa, sostiene su reclamo por su hijo: que se investigue hasta determinar qué pasó con Natanael.