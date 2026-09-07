Barassi y los dinosaurios del Valle de la Luna adelantaron la FNS 2026

El reconocido conductor sanjuanino Darío Barassi se convirtió en la figura principal del primer spot publicitario de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026. Esta edición tendrá como eje temático la era de los dinosaurios y la riqueza paleontológica del Parque Triásico Ischigualasto —el Valle de la Luna—, invitando al público a revivir el pasado de la provincia a través de tres jornadas de celebración.