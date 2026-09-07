El reconocido conductor sanjuanino Darío Barassi se convirtió en la figura principal del primer spot publicitario de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026. Esta edición tendrá como eje temático la era de los dinosaurios y la riqueza paleontológica del Parque Triásico Ischigualasto —el Valle de la Luna—, invitando al público a revivir el pasado de la provincia a través de tres jornadas de celebración.
San Juan 8 > San Juan > FNS2026
Barassi y los dinosaurios del Valle de la Luna adelantaron la FNS 2026
El conductor sanjuanino protagoniza el anuncio oficial de la Fiesta Nacional del Sol, que este año se inspiró en el Parque Ischigualasto. Se celebrará del 20 al 22 de noviembre.