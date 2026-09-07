Un trágico siniestro vial registrado el domingo pasadas las 16:00 se cobró la vida de un joven de 23 años. El hecho ocurrió en la intersección de calle Frías y Agustín Gómez, cuando una camioneta Ford F-100 conducida por Argentino Ricardo Amoroso (70) colisionó contra una motocicleta guiada por Andy Nahuel Córdoba Quispe, quien falleció en el lugar producto del impacto.
Siniestro fatal en Rawson: "La prioridad de paso la tenía el motociclista"
El fiscal Francisco Pizarro brindó detalles del trágico choque ocurrido en Pocito entre una camioneta y una moto, donde murió Andy Nahuel Córdoba Quispe (23).