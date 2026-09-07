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Siniestro fatal en Rawson: "La prioridad de paso la tenía el motociclista"

El fiscal Francisco Pizarro brindó detalles del trágico choque ocurrido en Pocito entre una camioneta y una moto, donde murió Andy Nahuel Córdoba Quispe (23).

Un trágico siniestro vial registrado el domingo pasadas las 16:00 se cobró la vida de un joven de 23 años. El hecho ocurrió en la intersección de calle Frías y Agustín Gómez, cuando una camioneta Ford F-100 conducida por Argentino Ricardo Amoroso (70) colisionó contra una motocicleta guiada por Andy Nahuel Córdoba Quispe, quien falleció en el lugar producto del impacto.

Según precisó el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, la camioneta circulaba por calle Frías de sur a norte, mientras que la motocicleta lo hacía por Agustín Gómez de oeste a este. "La prioridad de paso la tenía el ciudadano que circulaba en la motocicleta. La calle Frías topa en la calle Agustín Gómez; las personas que circulan por calle Frías tienen que detener la marcha. En eso la prioridad de paso, y por eso habría responsabilidad del señor Amoroso en este lamentable accidente", detalló el funcionario judicial.

En el marco de las medidas investigatorias, personal de la División Científica de la Policía de San Juan y la Unidad de Delitos Especiales relevaron cámaras de seguridad en la zona y efectuaron pericias accidentológicas. Además, al imputado se le practicó la extracción de sangre y orina para los correspondientes exámenes toxicológicos y de alcoholemia.

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Por disposición de la jueza de garantías, la doctora Parra, el conductor de la camioneta se encuentra detenido. Debido a su edad, cumple la medida bajo el régimen de prisión domiciliaria a la espera de la audiencia de control de detención y formalización, la cual se concretará dentro de las 72 horas posteriores al hecho.

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