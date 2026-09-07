Siniestro fatal en Rawson: "La prioridad de paso la tenía el motociclista"

Según precisó el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, la camioneta circulaba por calle Frías de sur a norte, mientras que la motocicleta lo hacía por Agustín Gómez de oeste a este. "La prioridad de paso la tenía el ciudadano que circulaba en la motocicleta. La calle Frías topa en la calle Agustín Gómez; las personas que circulan por calle Frías tienen que detener la marcha. En eso la prioridad de paso, y por eso habría responsabilidad del señor Amoroso en este lamentable accidente", detalló el funcionario judicial.

En el marco de las medidas investigatorias, personal de la División Científica de la Policía de San Juan y la Unidad de Delitos Especiales relevaron cámaras de seguridad en la zona y efectuaron pericias accidentológicas. Además, al imputado se le practicó la extracción de sangre y orina para los correspondientes exámenes toxicológicos y de alcoholemia.