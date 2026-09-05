Cuál es el estado de las rutas nacionales en San Juan este sábado

Las siguientes rutas exigen cuidado debido a que presentan, durante la madrugada/ mañana, posibilidad: de calzada congelada, y/o bancos de niebla aislados que se irán disipando a lo largo de la jornada:
Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.
Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.
Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.
Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.
Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.
Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.
Ruta Nacional 141: San Juan - La Rioja. precaución por posibles bancos de niebla.
Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza. Con precaución
Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis. Con Precaución.
Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros. Con precaución.
Corredores con Transitabilidad normal.
Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros. Con precaución.
RN A014 Avenida de Circunvalación, precaución.