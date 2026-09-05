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Cuál es el estado de las rutas nacionales en San Juan este sábado

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas nacionales que atraviesan San Juan.

Vialidad Nacional San Juan informa que este sábado, todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.

Personal y equipos de la Institución se encuentran en ruta realizando tareas de mantenimiento de la red vial e inspección.

Estado de las rutas nacionales en San Juan:

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Las siguientes rutas exigen cuidado debido a que presentan, durante la madrugada/ mañana, posibilidad: de calzada congelada, y/o bancos de niebla aislados que se irán disipando a lo largo de la jornada:

Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: San Juan - La Rioja. precaución por posibles bancos de niebla.

Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza. Con precaución

Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis. Con Precaución.

Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros. Con precaución.

Corredores con Transitabilidad normal.

Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros. Con precaución.

RN A014 Avenida de Circunvalación, precaución.

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