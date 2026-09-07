Comienza el Argentino de menores de handball en San Juan

El torneo no otorga ascensos ni descensos: los resultados finales establecerán el orden de mérito para la temporada 2026.
PROGRAMACIÓN PRIMERA RONDA
Lunes 7 de Septiembre
Cancha N° 1 — Estadio Aldo Cantoni
1 — 09.00 — Fem Zona "B" — Rio Negro — San Juan
2 — 10.20 — Fem Zona "D" — Formosa — Córdoba
3 — 11.40 — Fem Zona "H" — A.Pe.Bal — As.Am.Bal
4 — 13.00 — Masc Zona "C" — A.Pe.Bal — Córdoba
5 — 14.20 — Masc Zona "E" — As.Am.Bal — Atlántica
6 — 15.40 — Masc Zona "A" — San Juan — Fe.Me.Bal
7 — 17.00 — Fem Zona "A" — Fe.Me.Bal — La Pampa
8 — 18.20 — Fem Zona "B" — San Juan — Chaco
Cancha N° 2 — Universidad Nacional San Juan
9 — 09.00 — Fem Zona "G" — Tucumán — Misiones
10 — 10.20 — Fem Zona "G" — San Rafael — La Rioja
11 — 11.40 — Masc Zona "H" — La Rioja — Misiones
12 — 13.00 — Masc Zona "H" — Chubut — ACOBAL
13 — 14.20 — Masc Zona "F" — Rosario — As.Bal.Nor
14 — 15.40 — Fem Zona "F" — Chubut — Rosario
15 — 17.00 — Fem Zona "D" — As.Bal.Nor — Formosa
16 — 18.20 — Fem Zona "H" — Santa Fe — A.Pe.Bal
Cancha N° 3 — Escuela Sarmiento
17 — 09.00 — Fem Zona "C" — Salta — Neuquen
18 — 10.20 — Fem Zona "A" — La Pampa — Lagos del Sur
19 — 11.40 — Fem Zona "H" — Santa Fe — Bahía Blanca
20 — 13.00 — Masc Zona "B" — Lagos del Sur — Mendoza
21 — 14.20 — Masc Zona "G" — Santa Fe — San Rafael
22 — 15.40 — Masc Zona "G" — Chaco — Tucuman
23 — 17.00 — Fem Zona "G" — Misiones — San Rafael
24 — 18.20 — Fem Zona "G" — Tucumán — La Rioja
Cancha N° 4 — Escuela San Martín
25 — 10.20 — Fem Zona "F" — Rosario — Entre Rios
26 — 11.40 — Fem Zona "E" — Santa Cruz — San Luis
27 — 13.00 — Masc Zona "D" — San Luis — Neuquen
28 — 14.20 — Masc Zona "F" — Rio Negro — Salta
29 — 15.40 — Fem Zona "C" — Mendoza — Salta
30 — 17.00 — Fem Zona "E" — Atlántica — Santa Cruz
31 — 18.20 — Fem Zona "H" — As.Am.Bal — Bahia Blanca