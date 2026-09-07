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Comienza el Argentino de menores de handball en San Juan

El Torneo Argentino de Selecciones Menores de Handball se jugarán del 7 al 12 de septiembre en San Juan. Los partidos del masculino y femenino se jugarán en cuatro canchas.

San Juan será la sede del Argentino de Selecciones Menores de handball. El torneo, tanto en la rama masculina como en la femenina, se jugará del 7 al 12 de septiembre, en la provincia. Los partidos se desarrollarán en el estadio Aldo Cantoni, estadio Ambrosini (El Palomar), Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento y Polideportivo de la Escuela Normal San Martín. Unos 800 jugadores de todo el país participarán de la competencia nacional.

Por segundo año consecutivo, el torneo aplicará un formato enfocado en el desarrollo de la categoría. Tras una primera etapa de nivelación de ocho zonas, los equipos avanzarán a una segunda fase agrupados por nivel.

Los primeros y segundos clasificarán a las Main Round Oro y Plata respectivamente, donde jugarán en dos zonas de cuatro para luego disputar los cruces por las posiciones. Por su parte, los mejores terceros conformarán la Main Round 1 Bronce y el resto de los equipos la Main Round 2 Bronce, ambas a disputarse bajo el sistema de todos contra todos.

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PROGRAMACIÓN PRIMERA RONDA

Lunes 7 de Septiembre

Cancha N° 1 — Estadio Aldo Cantoni

1 — 09.00 — Fem Zona "B" — Rio Negro — San Juan

2 — 10.20 — Fem Zona "D" — Formosa — Córdoba

3 — 11.40 — Fem Zona "H" — A.Pe.Bal — As.Am.Bal

4 — 13.00 — Masc Zona "C" — A.Pe.Bal — Córdoba

5 — 14.20 — Masc Zona "E" — As.Am.Bal — Atlántica

6 — 15.40 — Masc Zona "A" — San Juan — Fe.Me.Bal

7 — 17.00 — Fem Zona "A" — Fe.Me.Bal — La Pampa

8 — 18.20 — Fem Zona "B" — San Juan — Chaco

Cancha N° 2 — Universidad Nacional San Juan

9 — 09.00 — Fem Zona "G" — Tucumán — Misiones

10 — 10.20 — Fem Zona "G" — San Rafael — La Rioja

11 — 11.40 — Masc Zona "H" — La Rioja — Misiones

12 — 13.00 — Masc Zona "H" — Chubut — ACOBAL

13 — 14.20 — Masc Zona "F" — Rosario — As.Bal.Nor

14 — 15.40 — Fem Zona "F" — Chubut — Rosario

15 — 17.00 — Fem Zona "D" — As.Bal.Nor — Formosa

16 — 18.20 — Fem Zona "H" — Santa Fe — A.Pe.Bal

Cancha N° 3 — Escuela Sarmiento

17 — 09.00 — Fem Zona "C" — Salta — Neuquen

18 — 10.20 — Fem Zona "A" — La Pampa — Lagos del Sur

19 — 11.40 — Fem Zona "H" — Santa Fe — Bahía Blanca

20 — 13.00 — Masc Zona "B" — Lagos del Sur — Mendoza

21 — 14.20 — Masc Zona "G" — Santa Fe — San Rafael

22 — 15.40 — Masc Zona "G" — Chaco — Tucuman

23 — 17.00 — Fem Zona "G" — Misiones — San Rafael

24 — 18.20 — Fem Zona "G" — Tucumán — La Rioja

Cancha N° 4 — Escuela San Martín

25 — 10.20 — Fem Zona "F" — Rosario — Entre Rios

26 — 11.40 — Fem Zona "E" — Santa Cruz — San Luis

27 — 13.00 — Masc Zona "D" — San Luis — Neuquen

28 — 14.20 — Masc Zona "F" — Rio Negro — Salta

29 — 15.40 — Fem Zona "C" — Mendoza — Salta

30 — 17.00 — Fem Zona "E" — Atlántica — Santa Cruz

31 — 18.20 — Fem Zona "H" — As.Am.Bal — Bahia Blanca

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