Un violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en Chimbas. Según detalló la fiscal coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles, Ricardo Martínez se encontraba en su vivienda cuando recibió la visita de un hombre que le solicitó dinero prestado. Tras una primera entrega, el sujeto regresó por segunda vez a pedir más efectivo, lo que desencadenó una fuerte discusión y un enfrentamiento físico entre ambos.
Los antecedentes del prestamista que habría usado un hacha contra un cliente
La fiscal Daniela Pringles confirmó que Ricardo Martínez cumplía prisión domiciliaria tras ser condenado por cobrar deudas con armas de fuego.