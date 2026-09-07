Los antecedentes del prestamista que habría usado un hacha contra un cliente

La pelea involucró el uso de un hacha y un cuchillo, dejando a ambos hombres con graves heridas y una importante pérdida de sangre, por lo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. La tensión continuó en el nosocomio, donde los familiares de las dos partes terminaron enfrentándose en la guardia.

Desde las 3:30 de la madrugada la Justicia trabaja en la causa para determinar con precisión la mecánica de lo sucedido a través del relevamiento de registros en video. Por el momento no hay personas detenidas. Además, las autoridades confirmaron que Martínez ya contaba con antecedentes y se encontraba bajo prisión domiciliaria, producto de una condena previa por cobrar deudas utilizando armas de fuego.