MMA, Kick Boxing, K1 y Jiu Jitsu se apoderan del Cantoni con una velada histórica

La propuesta tendrá combates de diferentes modalidades y categorías, con la participación de representantes de distintas escuelas y delegaciones que llegarán a San Juan desde otras provincias argentinas y desde Chile.

Entre las peleas más esperadas estarán las de semifondo y fondo, que tendrán carácter profesional y utilizarán guantes de 8 onzas. La organización convocó para esas presentaciones a algunos de los principales exponentes de cada disciplina.

La particularidad de esta velada está también en su dimensión. Desde la organización sostienen que San Juan no vive una noche de combates de estas características desde hace más de dos décadas, tanto por la cantidad de peleadores como por el nivel de la cartelera y la presencia de representantes nacionales e internacionales.

El objetivo será que la jaula se convierta en el punto de encuentro de distintas disciplinas de combate, con peleas que irán alternando entre MMA, Kick Boxing, K1 y Jiu Jitsu hasta llegar a los enfrentamientos profesionales que cerrarán la jornada.

Treinta años de CHAIU-DO-KWAN

La celebración tendrá además un componente especial para la comunidad marcial sanjuanina. La Asociación Marcial CHAIU-DO-KWAN cumple 30 años y eligió uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la provincia para festejarlo.

Por eso, la propuesta fue pensada como una jornada completa. Durante el día, el Aldo Cantoni recibirá a los competidores del Torneo Aniversario y, al caer la tarde, el escenario cambiará para dar lugar a la jaula y a la velada profesional.

Será una jornada que buscará reunir en un mismo lugar historia, formación y competencia, con escuelas sanjuaninas, delegaciones visitantes y peleadores que llegarán para protagonizar una noche que apunta a recuperar el protagonismo de las artes marciales en uno de los grandes escenarios deportivos de la provincia.

La velada de combates comenzará entre las 19 y las 19.15, en el Estadio Aldo Cantoni. La entrada anticipada tiene un valor de $12.000.