El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin cambios y mantuvo este lunes los valores con los que había cerrado el viernes. La cotización informal se ubica en $1.500 para la compra y $1.560 para la venta, según la actualización de las 12:13.
El dólar blue no cambia en la venta y sube en la compra en San Juan
La cotización informal no registró cambios respecto del cierre del viernes. En el mercado local, el dólar blue se vende a $1.560 y se compra a $1.500, mientras que a nivel nacional también permanece sin variaciones.