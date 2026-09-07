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El dólar blue no cambia en la venta y sube en la compra en San Juan

La cotización informal no registró cambios respecto del cierre del viernes. En el mercado local, el dólar blue se vende a $1.560 y se compra a $1.500, mientras que a nivel nacional también permanece sin variaciones.

El dólar blue en San Juan comenzó la semana sin cambios y mantuvo este lunes los valores con los que había cerrado el viernes. La cotización informal se ubica en $1.500 para la compra y $1.560 para la venta, según la actualización de las 12:13.

De esta manera, el mercado cambiario local deja atrás una semana en la que el blue había mostrado una tendencia descendente durante tres jornadas consecutivas, antes de estabilizarse el viernes.

El cierre de la semana pasada había dejado al dólar blue sanjuanino en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta. Así, este lunes la cotización para vender dólares en el mercado informal se mantiene en el mismo nivel, aunque el precio de compra subió $40.

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En el mercado nacional, el dólar oficial se ubica este lunes en $1.477,10 para la compra y $1.528,70 para la venta, con una variación positiva del 0,01%. El dólar blue nacional cotiza en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios.

Por su parte, el dólar MEP se mantiene prácticamente estable en $1.525,93, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.567,87, con una baja del 0,90%. En el Banco Nación, el dólar se ofrece a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

También se registran estos valores de referencia: el dólar turista en $1.989, el dólar cripto en $1.583,43, el dólar mayorista en $1.499 para la compra y $1.508 para la venta, y el dólar futuro en torno a $1.528,50 para la compra y $1.529 para la venta.

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