El dólar blue no cambia en la venta y sube en la compra en San Juan

En el mercado nacional, el dólar oficial se ubica este lunes en $1.477,10 para la compra y $1.528,70 para la venta, con una variación positiva del 0,01%. El dólar blue nacional cotiza en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios.

Por su parte, el dólar MEP se mantiene prácticamente estable en $1.525,93, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.567,87, con una baja del 0,90%. En el Banco Nación, el dólar se ofrece a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

También se registran estos valores de referencia: el dólar turista en $1.989, el dólar cripto en $1.583,43, el dólar mayorista en $1.499 para la compra y $1.508 para la venta, y el dólar futuro en torno a $1.528,50 para la compra y $1.529 para la venta.