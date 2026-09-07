"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > camioneta

Insólito accidente en Punta Negra: una camioneta terminó dentro del dique

El vehículo se deslizó por la pendiente de la costa en la zona del embarcadero y quedó semihundido. No se registraron heridos.

óUna insólita escena sorprendió a los visitantes del dique Punta Negra este domingo, cuando una camioneta de color oscuro terminó dentro del espejo de agua en inmediaciones del embarcadero. El vehículo descendió por la pendiente de la costa y quedó inclinado y semihundido a pocos metros de la orilla.

Ante lo sucedido, una lancha de asistencia y personal de seguridad se acercaron al lugar para evaluar el escenario y coordinar la extracción del rodado. Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas y solo se registraron daños materiales en el vehículo.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar