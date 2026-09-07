óUna insólita escena sorprendió a los visitantes del dique Punta Negra este domingo, cuando una camioneta de color oscuro terminó dentro del espejo de agua en inmediaciones del embarcadero. El vehículo descendió por la pendiente de la costa y quedó inclinado y semihundido a pocos metros de la orilla.
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Insólito accidente en Punta Negra: una camioneta terminó dentro del dique
El vehículo se deslizó por la pendiente de la costa en la zona del embarcadero y quedó semihundido. No se registraron heridos.