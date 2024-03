San Juan: cinco mujeres referentes reflexionaron sobre el Día de la Mujer

adriana garccía.jfif

Laura Palma, ministra de Gobierno, destacó la importancia de esta fecha en honor a las mujeres que han dedicado sus vidas a defender sus derechos. Palma instó a todas las mujeres de San Juan a continuar en su lucha por una mayor igualdad, respeto y felicidad, reconociendo el valioso papel de aquellas que inspiran con su ejemplo.

Hoy es un día que se conmemora en honor aquellas mujeres que dejaron su vida defendiendo sus derechos Hoy es un día que se conmemora en honor aquellas mujeres que dejaron su vida defendiendo sus derechos

Laura Palma mujer.jfif

Por su parte, Laura Vera, presidenta de Amas de Casas del País, resaltó los logros alcanzados por las mujeres en el ámbito laboral gracias a su organización y perseverancia. Vera hizo hincapié en la necesidad de no retroceder en los derechos conquistados y en la importancia de que los gobiernos, tanto nacional como provincial, mantengan un compromiso firme con la equidad de género.

Es mucho lo que hemos logrado y no estamos dispuestas a retroceder en nuestros derechos Es mucho lo que hemos logrado y no estamos dispuestas a retroceder en nuestros derechos

laura vera.jfif

Marcela Zegaib, subsecretaria general de Coordinación Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reflexionó sobre el papel fundamental que las mujeres han desempeñado como guardianas y transmisoras de la cultura a lo largo de la historia. Zegaib destacó la resiliencia y la confianza características de las mujeres, haciendo un llamado a apoyarse mutuamente y a confiar en sus propias capacidades para superar obstáculos y alcanzar metas.

La mujer desde siempre tuvo un papel intransferible como creadora y transmisora de cultura La mujer desde siempre tuvo un papel intransferible como creadora y transmisora de cultura

Finalmente, Andrea Nazara, deportista elite de San Juan, compartió su experiencia personal y el desafío de romper estereotipos en su disciplina. Nazara reconoció el legado de lucha, valentía y sacrificio de las mujeres en la búsqueda de la igualdad de derechos, señalando que aún persisten barreras y prejuicios que deben ser superados.

Me ha pasado y me pasa que a la hora de trabajar llegan alumnos varones y te miran diciendo una mujer me va a dar clases Me ha pasado y me pasa que a la hora de trabajar llegan alumnos varones y te miran diciendo una mujer me va a dar clases

andrea.jfif

En conjunto, estas cuatro mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad sanjuanina, enfatizaron la importancia de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos. Sus voces y experiencias constituyen un aporte valioso en la lucha por los derechos de las mujeres en San Juan y en todo el país.